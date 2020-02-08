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İzmir'de evde çıkan yangında yaşlı çift öldü
İzmir'in Tire ilçesinde müstakil evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti
|08 Şubat 2020 12:03
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İzmir'in Tire ilçesinde müstakil evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Işıklar Mahallesi'ndeki İbrahim Önal'a ait (90) tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Evde bulunan İbrahim ve eşi Ayşe Önal'ın (88) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaşlı çiftin cenazeleri, Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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