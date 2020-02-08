'Türkiye, Erdoğan sayesinde dünyada söz sahibi oldu'
|08 Şubat 2020 12:06
|Yazdır
Dostum, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetini ziyaret eden Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde dünyada söz sahibi bir ülke haline geldiğini ifade eden Dostum, "Türkiye'deki tüm partilere saygım var ama şu bir gerçek ki bugün Türkiye dünyada söz sahibi ise Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü doğru politikalar sayesindedir." dedi.
Türkiye'nin kalkınmasından rahatsız olanların türlü oyunlar ortaya koyduğunu ancak başarısız olduklarını dile getiren Dostum, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminin de Türkiye üzerinde oynanmaya çalışılan oyunlardan biri olduğuna dikkati çekti.
Afganistan'daki mevcut güvenlik durumuna ilişkin ise Dostum, ülkedeki güvenliğin gün geçtikçe kötüye gittiğini ve ülkeye barış gelmediği sürece halkın huzur içerisinde yaşayamayacağını belirtti.
- ''Türkiye Afganistan halkının yanında olmaya devam edecek''
Büyükelçi Ertuğrul da iki ülke arasındaki sevgi bağlarının karşılıklı olduğunu dile getirerek Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bundan sonra da Afganistan halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
Afganistan'ın bir an evvel huzura kavuşmasını arzu ettiklerini belirten Oğuzhan Ertuğrul, Türkiye'nin ülkede barışın sağlanması için de her türlü desteğe hazır olduğunu açıkladı.
Büyükelçi Ertuğrul, ''Türkiye olarak Afganistan'da sağlık, tarım, altyapı, eğitim ve kalkınma alanlarında yüzlerce projeyi hayata geçirdik. Amacımız Afganistan'ın bir an önce kendi ayakları üzerinde durabilmesidir.'' diye konuştu.
Konuşmaların ardından Dostum ile Ertuğrul birbirlerine hediyeler takdim etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|DSÖ'den korona virüsü açıklaması
07 Şubat 2020 16:30
|Çin'de hastalar için inşa edilen 2. hastane bitmek üzere
06 Şubat 2020 23:18
|Virüsü gizli mesajla ilk kez duyurmuştu... Yaşamını yitirdi
06 Şubat 2020 20:18
|AB'den İdlib'de sivillere yönelik saldırıların durdurulması çağrısı
06 Şubat 2020 13:33
|Trump, Senato'daki azil oylamasında aklandı
06 Şubat 2020 02:05
|ABD, Türkiye'yle gizli İHA programını askıya aldı
05 Şubat 2020 14:36
|Almanya 1 Mart'ta kapıları açıyor
05 Şubat 2020 13:49
|DSÖ uyardı: Maske takmak korona virüsü önlemiyor
05 Şubat 2020 10:20
|Donald Trump elini sıkmadı Pelosi konuşma metnini yırttı
05 Şubat 2020 10:00
|Corona virüsü kaç ülkeye yayıldı?
04 Şubat 2020 18:23