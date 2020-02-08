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Siber güvenlik yerli ve milli imkanlarla sağlanacak

Ülkemizin siber güvenliği için, altyapıdan yazılımlarına kadar yerli ve milli imkanlarla kurulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi 10 Şubat 2020 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.
 08 Şubat 2020 12:21
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Siber güvenlik yerli ve milli imkanlarla sağlanacak

Ülkeler, kurumlar ve kişilere farklı yöntemler kullanılarak çok sayıda siber saldırı yapılıyor. Kişisel verilerimiz ele geçirilmeye çalışılıyor, kişisel ve kurumsal bilgisayarlarımız, sistemlerimiz kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Siber saldırganlar; siber uzayda günden güne daha karmaşık, etki seviyesi artan, küresel ölçekli faaliyetler yürütüyor. Bu durum bireylerin, kurumların, hatta aynı anda birden fazla ülkenin etkilenmesine neden oluyor.

Hem küresel hem ulusal ölçekte bu denli önemli hale gelen siber tehditler karşısında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kurulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Ülkemizin siber sınırlarını 7 gün 24 saat koruyor.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi bir yandan kendi bünyesinde istihdam edilen siber uzmanlar ile çalışmalarına devam ederken diğer yandan USOM koordinasyonunda iletişimden, savunmaya, finans ve bankacılıktan sağlığa kadar hemen her sektörde yaklaşık 1.300 kurum ve kuruluşta SOME ekipleri kurduldu. Bu ekipler de 7 gün 24 saat çalışarak kritik sistemleri takip ediyor ve siber olaylara karşı müdahale ve koordinasyon faaliyetini yürütüyor. USOM bugün itibariyle 1.300 kurum ve kuruluştan 3909 Siber Güvenlik Uzmanı ile siber tehdit istihbaratını paylaşan bir yapıyı oluşturmuş durumda.

USOM'da Yerli ve Milli Teknolojimizle Faaliyetlerimizi Sürdürüyoruz

USOM'da tamamen yerli imkanlar ve Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen AVCI, AZAD ve KASIRGA gibi siber güvenlik yazılımları ile iletişimden savunmaya, sağlıktan ekonomiye her alanda güvenliği sağlamak için çalışıyor.
Ülkemizin Siber Yıldızları Keşfediliyor

İlki 2017 yılında yoğun bir katılımla düzenlenen Siber Yıldız yarışmasının ikincisi 2019 yılında 3174 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Siber yıldız yarışmalarına mezuniyet şartı aramaksızın katılımcılar kabul edilerek ülkemizin siber güvenlik alanındaki potansiyelinden azami ölçüde faydalanılması amaçlanıyor. Söz konusu yarışmalarda başarılı olanların bir kısmı da USOM'da istihdam ediliyor.

Bunun yanı sıra siber güvenlik eğitimleri ile kritik sektörlerde faaliyet gösteren siber güvenlik uzmanlarının yetenekleri siber olaylara hazırlık kapasitesi geliştiriliyor. BTK bünyesinde kurulan BTK Akademi ile tamamen ücretsiz olarak verilen eğitimler ile 4.500'ün üzerinde katılımcı kapsamlı bir siber güvenlik eğitimine tabii tutuldu.

FETİH Siber Talimhane'de Yeteneklerimizi Geliştirmeye Devam Ediyoruz

USOM bünyesinde yer alan Fetih Siber Talimhane'de, katılımcılara gerçek senaryolar üzerinden siber güvenlik testleri yapma ve bu konuda kendilerini yetiştirme imkanı sunuluyor.

Türkiye Siber Güvenlikte Üst Sıraları Zorluyor: Avrupa'da 11. Dünyada 20. Sıradayız

Ülkemizin siber güvenlik alanındaki başarılı çalışmaları tüm dünyada kabul gören bir gösterge olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Global Siber Güvenlik Endeksi Raporuna da (ITU-GCI) yansıdı. Söz konusu indeksin hesaplanmasında ülkelerin siber güvenlik alanındaki teknik kabiliyet, operasyonel yetenek, insan kaynağı ve işbirliği kapasitelerinin yanı sıra, mevzuat ve hukuki süreçleri de dikkate alınıyor. Son yayımlanan GCI çalışmaları kapsamında 175 ülkedeki durum ITU tarafından analiz edildi. Ülkemiz Avrupa'da 22. sıradan 11. sıraya dünya genelinde ise 43. sıradan 20. sıraya yükselme başarısını gösterdi. ITU'nun internet sitesinde yayımlanan raporda USOM tarafından düzenlenen Siber Yıldız yarışmasına özel olarak yer verildi ve yarışma dünyadaki siber kapasite inşasına ilişkin uygulamalara örnek olarak gösterildi.

Uluslararası alanda önde gelen bir çok güvenlik firması USOM tarafından üretilen tehdit istihbaratını kendi ürünlerine entegre ederek kullanıyor. Adeta bir marka haline gelen USOM Türkiye'de ve dünyada etkin şekilde faaliyet yürütüyor.
Memurlar.Net
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