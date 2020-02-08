İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu. Soylu, "Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın. Kızılay bizim çadır temin ettiğimiz bir kurum değildir. Çadırı direk AFAD olarak biz veririz. Kızılay bizim beslenme grubumuzun yöneticisidir. Hem koordinasyonu yapar hem kendisi yemek çıkarır, beslenme ihtiyaçlarını karşılar." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılaya geldi.

1500 aileyi sosyal tesislerde ağırlıyoruz.

Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın. Kızılay bizim çadır temin ettiğimiz bir kurum değildir. Çadırı direk AFAD olarak biz veririz. Kızılay bizim beslenme grubumuzun yöneticisidir. Hem koordinasyonu yapar hem kendisi yemek çıkarır, beslenme ihtiyaçlarını karşılar. Burada da bir haksızlığı ortadan kaldırabilmek için, bir bilgiyi doğru şekilde paylaşabilmek için söylüyorum. Şuanda toplam 147 noktada 62 bin sıcak yemek dağıtılmaktadır.

27 noktada Afet Koordinasyon merkezi var.