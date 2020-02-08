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Ziya Selçuk: Ara tatil Elazığ'da okul dönemi olarak geçirilecek

"Tedbirlerimiz hazır. Ara tatilin Elazığ'da okul dönemi olarak geçirilmesi, yani tatil olmaması şeklinde bir çalışmamız var"
 08 Şubat 2020 12:41
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Ziya Selçuk: Ara tatil Elazığ'da okul dönemi olarak geçirilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ merkezli depremin ardından deprem bölgesinde telafi eğitimi çalışmalarına ilişkin, "Tedbirlerimiz hazır. Ara tatilin Elazığ'da okul dönemi olarak geçirilmesi, yani tatil olmaması şeklinde bir çalışmamız var." dedi.

Bakan Selçuk, çeşitli programlara katılmak için geldiği Karaman'da valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

Selçuk, burada yaptığı açıklamada, Karaman'ın eğitim meseleleri üzerine değerlendirmelerde bulunmak için ziyarette bulunduğunu söyledi.

Kentteki eğitim seviyesini yükseltme gayretinde olduklarını belirten Selçuk, "Ankara'da, Karaman'la ilgili her türlü ihtiyaçlar, plan ve projeler konusunda sayın vekillerimizle görüşüp, konuşuyoruz. Bugün de bunu daha yakından, çalışma gruplarıyla birlikte ele alma fırsatımız olacak. Çalışmanın, Karaman için yararlı olacağı kanaatindeyim." diye konuştu.

Elazığ merkezli depremin ardından deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin de bilgi veren Selçuk, bölgedeki okulların tamamını depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak üzere seferber ettiklerini hatırlattı.

Yaklaşık 46 bin vatandaşa barınma imkanı sağladıklarını dile getiren Selçuk, "500 gönüllü öğretmenimiz bölgede her türlü desteği sağlıyor. 15 bin civarında da psiko sosyal destek verdiğimiz vatandaşımız ve çocuklarımız var." ifadesini kullandı.

Elazığ ve Malatya'da deprem nedeniyle eğitime açılamayan okullar için telafi eğitimlerine başlayacaklarını aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Tedbirlerimiz hazır. Ara tatilin Elazığ'da okul dönemi olarak geçirilmesi, yani tatil olmaması şeklinde bir çalışmamız var. Asıl daha detaylı çalışmamız, öğrencilerimizin eğitimlerinin sürdürülebilmesi için verdiğimiz destekler. Sınavlara yönelik LGS gibi, üniversiteye hazırlık gibi konular hakkında birtakım çalışmalarımız var. İnşallah pazartesi günü de tüm Türkiye'de fırsat adaleti açısından çok büyük yenilik getirecek bir çalışmayı da paylaşma fırsatımız olacak. Şu anda Elazığ ile ilgili söyleyeceğimiz, bütün çocuklarımızın eğitimlerine ara vermelerinden kaynaklanan kayıpların telafisi için her türlü hazırlığı yaptığımız ve ara tatil konusuyla ilgili de bir eğitim dönemi olarak geçmesi bakımından gereken çalışmaların yürütüldüğünü belirtmek."

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerle ilgili gerekli destek mekanizmalarının oluşturulduğunu bildiren Selçuk, öğrenciler için kurs imkanı sağlanacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lise Geçiş Sınavı'na girecek olan öğrencilerimiz için ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarında yoğunlaştırılmış program uygulanarak, öğrencilerimizin ders açıkları kapatılacaktır. Elazığ genelindeki 27 ağır ve orta hasarlı okulumuzun tüm öğrencileri, bu okullarımıza en yakın olan okullarımızla ilişkilendirilmiş olup, bugün itibarıyla hiçbir sıkıntı yaşanmadan bu çocuklarımız yeni okul binalarında eğitim öğretime devam edebileceklerdir. Yeni okul binaları hazır hale gelinceye kadar öğrencilerimiz sıkıntı yaşamadan eğitim öğretime devam edecektir."

Karaman Valisi Fahri Meral de ziyareti dolayısıyla Bakan Selçuk'a teşekkür etti.

Selçuk, açıklamasının ardından valilikte düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Anadolu Ajansı
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