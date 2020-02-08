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Çığ altından kurtarıldı, acısını unutup arkadaşlarının yardımına gitmek istedi

Van'da düşen çığın altında kalan minibüstekilere ulaşılması için seferber olan ve ikinci çığın altından kurtarılan itfaiye personeli Recep Şipal'nın hastanede şuuru açılınca çığ altındaki arkadaşlarının durumunu sorup onların yardımına gitmeye çalıştığı ortaya çıktı
 08 Şubat 2020 12:40
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Çığ altından kurtarıldı, acısını unutup arkadaşlarının yardımına gitmek istedi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığın altında kalan minibüsteki vatandaşlar için seferber olan ve çalışmalar esnasında altında kaldığı ikinci çığdan kurtarılan itfaiye personeli Recep Şipal, kaldırıldığı hastanede şuuru yerine gelince arkadaşlarının yardımına koşmak istedi.

Çatak İtfaiye Grup Amirliğinde çalışan 27 yaşındaki Recep Şipal, Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi yakınlarında düşen kar kütlesinin altında kalan minibüstekileri kurtarmak için seferber olan ekipler arasında yer aldı.

Üç arkadaşıyla beraber arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken ikinci çığın altında kalan Şipal, kurtarıldıktan sonra tedavi gördüğü hastaneden tekrar arkadaşlarının kurtarılması için çığ bölgesine gitmek istedi.

Sağlık durumu nedeniyle doktorların gitmesini uygun görmediği Şipal, çığ altından cansız bedenlerine ulaşılan mesai arkadaşları Emrullah Ersarı ve Fevzi Sevinç'in acısını yaşıyor.

Taburcu edildikten sonra görevine dönen Şipal, halen arama çalışmaları devam eden diğer arkadaşı Mehmetcan Daşdemir'den gelecek haberi beliyor.

- "Dua ettim, ölümü bekledim"

Şipal AA muhabirine, çığ düştüğü haberini alır almaz, ekip olarak bölgeye hareket ettiklerini söyledi.

Arama çalışmalarını sürdürdükleri esnada düşen kar yığınlarının altında kaldığını anlatan Şipal, "Olay yerine gittiğimiz hava şartları çok kötüydü. Tipi, fırtına vardı. Görüş mesafesi çok azalmıştı. Olay yerinde arama çalışmalarını sürdürdüğümüz esnada bir anda ayağımın yerden kesildiğini hissettim. Rüya olduğunu sandım. Ama sonra sürüklendiğimi gördüm ve tamamen karın içinde kaldım. Nefes almakta zorlandım, ellerimi kullanamadım. Dua ettim, ölümü bekledim." dedi.

- "Arkadaşlarımı kurtarmak için tekrar oraya gitmeye çalıştım"

Bir süre sonra bir ses duyduğunu belirten Şipal, şöyle konuştu:

"Çığın altındayken birinin karı eşelemeye çalıştığını gördüm. Elleriyle kar kütlesini kazdı ve beni oradan çıkardı. Nefes almaya başladım. Dört arkadaşla aynı noktada çalışıyorduk. Hastanede kendime geldiğimde telefonla arkadaşlarıma ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. Sonra çığ altında kalan arkadaşlarımı kurtarmak için tekrar oraya gitmeye çalıştım. Fakat sağlık durumum nedeniyle izin verilmedi. Onların bir anda yok olması beni çok yaraladı. Onları yıllardır tanıyordum. Bu yüzden çok üzüldüm."

Şipal, çığ altındayken çok hareketsiz kaldığını ve bir süre sonra üşüdüğünü hissettiğini anlatarak, "Karın altından çıkmak istedim ama yönümü bulamadım. Karın altında ne kadar kaldığımı hatırlamıyorum. Ama en erken çıkarılanlardan biriydim. Çünkü biraz daha kalsaydım ölebilirdim. Baygınlık geçirecekken çıkarıldım. O anları unutmak mümkün değil." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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