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Bakan Kurum: 201 binanın yıkım işlemleri tamamlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili, "201 binanın yıkım işlemleri tamamlandı. Hızlı şekilde yıkım işlemleri devam ettirilerek yapım süreci başlatıldı." dedi
 08 Şubat 2020 12:48
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Bakan Kurum: 201 binanın yıkım işlemleri tamamlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da dün itibarıyla hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Bu çerçevede, 263 yıkık, 7 bin 698 ağır hasarlı, 1540 orta hasarlı bina, bunun dışında da 558 acil yıkılacak bina tespiti yaptık." dedi.

Bakan Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Elazığ Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında, İdlib'deki saldırıda şehit olan askerler ile Van'da çığ altında ve İstanbul'daki uçak kazasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Art arda gelen bu felaketler ve kazaların, milletin, bugünlerde bir ve beraber olması, devlet ve millet dayanışmasını en üste çıkarması noktasındaki önemini gösterdiğini dile getiren Kurum, 24 Ocak akşamı depremin olduğu andan itibaren tüm bakanlıklarla Elazığ'da olduklarını, vatandaşların acılarını birlikte yaşadıklarını anlattı.

Kurum, sokak sokak, çadır çadır, mahalle mahalle yapılan ve yapılması gereken işleri görüp hızlı bir şekilde de karar alıp, bine yakın bir ekiple hasar tespit çalışmalarını başlattıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bir taraftan hasar tespit, bir taraftan enkaz kaldırma, diğer taraftan da yeni yapılacak inşaatlara ilişkin proje çalışmalarını hızlı, süratli bir şekilde yürütüyoruz. Elazığ ilimizde dün itibarıyla hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumda ve bu çerçevede 263 yıkık, 7 bin 698 ağır hasarlı, 1540 orta hasarlı bina, bunun dışında da 558 acil yıkılacak bina tespiti yaptık. Toplamda yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı bina sayısı 8 bin 519, bağımsız bölüm sayısı 19 bin 821'e ulaşmıştır. Elazığ'ımızda 61 bin 152 binada, 202 bin bağımsız bölümün tespitleri yapıldı. Diğer taraftan 201 binanın yıkım işlemleri tamamlandı ve hızlı bir şekilde diğer yıkım işlemleri de devam ettirilerek, yapım süreci başlatılmıştır."

- "Şubat sonuna kadar temellerimizin atımını gerçekleştireceğiz"

Kurum, Elazığ'a şu an itibarıyla 17 bin 400 konutun projelendirilmesine başlandığı bilgisini vererek, "Mustafa Paşa'da 1600, Abdullah Paşa Mahallemizde 2 bin 110, Sürsürü'de iki bölgede yapacağız, bir yıkımın olduğu bir yerde, Sürsürü Merkez diyeceğimiz ikinci bölgede toplamda 640 bağımsız bölümün inşasını gerçekleştireceğiz ve köylerimizde de 1500 olmak üzere Tarımköy uygulamalarını gerçekleştirmiş olacağız." bilgisini verdi.

Rezerv alanlara ilişkin de bilgi veren Kurum, Yemişlik, Zafran, Çatalçeşme, Yazıkonak ve Aksaray mahallelerinde de toplamda 10 bin 700 bağımsız bölümün inşasına hızlı bir şekilde başladıklarını vurguladı.

Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlara bu konuda sunumlarını gerçekleştirdiklerini anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Hızlı bir şekilde de inşa faaliyetlerine başlayıp, inşallah yıl sonuna kadar da vatandaşlarımıza etaplar halinde konutlarımızın teslimini gerçekleştiriyor olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da sürecin hızlandırılmasına yönelik talimatları olmuştur ve bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah eş zamanlı, hem Elazığ'da hem Malatya'da Şubat sonuna kadar temellerimizin atımını gerçekleştireceğiz ve hızlı bir şekilde inşaat süreçlerini devam ettireceğiz. Yapacağımız projeler, şunu net söylemek istedim ki Elazığ tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz. Zemin+3, zemin+4'ü geçmeyecek, yerinde yapabileceğimiz dönüşümleri yerinde, rezerv alanda yapacaklarımızı da rezerv alanda yapacağız. Yeşil alanları, millet bahçeleri, sosyal donatıları içinde olacak ve Elazığ'ı gerçekten bulunduğu konumdan çok daha yukarıya çekecek. Hem Elazığ'ımız da hem Malatya'mızda çok büyük acılar yaşıyoruz, hep birlikte yaşıyoruz ama bu acılarımızı hızlı bir şekilde sarıp, şehrimizi, vatandaşlarımızın daha iyi hizmet verecek şekilde yapılanmasını sağlamış olacağız."
Anadolu Ajansı
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