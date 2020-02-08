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Kayseri'de tur otobüsü devrildi: 43 yaralı
Kayseri'nin Develi ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 43 kişi yaralandı
|08 Şubat 2020 12:50
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Kayseri'nin Develi ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 43 kişi yaralandı.
Adana'dan Erciyes Dağı'na kayak yapmak için gelenleri taşıyan iki tur otobüsünden Hasan Tuna (29) yönetimindeki 01 FBY 98 plakalı olanı, Ayvazhacı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan 43 kişi ambulanslarla ve özel araçlarla Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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