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'Elazığ ve Malatya'daki esnafımıza 50 bin lira faizsiz kredi'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(Elazığ'daki deprem) Hem Elazığ hem de Malatya'daki esnafımız eğer talep ederlerse 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecekler ve bunu ister TESKOMB ister Halk Bankası üzerinden alabilecekler. Pazartesi gününden itibaren de başvurularını yapıp, kredilerini kullanabilirler.
 08 Şubat 2020 12:50
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'Elazığ ve Malatya'daki esnafımıza 50 bin lira faizsiz kredi'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "(Elazığ'daki deprem) Hem Elazığ hem de Malatya'daki esnafımız, talep ederlerse 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecekler ve bunu ister TESKOMB ister Halk Bankası üzerinden alabilecekler. Pazartesi gününden itibaren de başvurularını yapıp, kredilerini kullanabilirler." dedi.

Bakan Pekcan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Elazığ Valiliğinde düzenlenen basın toplantısında, 24 Ocak'taki deprem nedeniyle acı can kayıplarının olduğunu, millet olarak bunu yüreklerinde hissettiklerini, arkasından Van'da çığ felaketinde 41 vatandaşı kaybettiklerini söyledi.

İdlib'de şehitlerinin olduğunu, uçak kazasında 3 vatandaşın yaşamını yitirdiğini belirten Pekcan, şöyle konuştu:

"Hepsine buradan Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Depremi hepimiz anında hep beraber yüreğimizde hissettik ve bakanlarımız 3 saat içinde buradaydılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ve himayelerinde devletimiz bütün imkanlarıyla seferber oldu. Huzurlarınızda özellikle İçişleri Bakanımız Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Kurum'a çok teşekkür ediyorum. Hepimizin adına burada çok özverili ve başarılı çalışmalar gerçekleştirdiler. Kendilerine müteşekkiriz."

Bakanlık olarak geniş katılımla kentte olduklarını dile getiren Pekcan, burada genel olarak esnaf ve ticaret erbabının önerilerini, taleplerini ve ihtiyaçlarını dinleyeceklerini bildirdi.

Mümkün olan çözümleri üretmeye gayret edeceklerini anlatan Pekcan, hemen ilk günden esnafa nasıl fayda sağlayabileceklerine yönelik bir çalışma gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Bakan Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya'da ve Elazığ'da bu depremden hasar, zarar görmüş olan esnafımızın kredi borçlarını bir yıl süreyle hem ana parasını hem faizini Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ödeyecek. Yani ötelemek değil, bir yıllık kredi ana borcunu ve faizini üstleniyoruz. Bunun dışında ikinci bir çalışma daha yaptık. Bütün esnaflara nasıl yardımcı olabiliriz diye. Hem Elazığ hem de Malatya'daki esnafımız, talep ederlerse 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecekler ve bunu ister TESKOMB ister Halk Bankası üzerinden alabilecekler. Pazartesi gününden itibaren de başvurularını yapıp, kredilerini kullanabilirler."

Devlet ve hükümet olarak bütün Elazığ ve Malatyalı vatandaşlarla beraber olduklarını dile getiren Pekcan, "Dayanışma içinde, bugüne kadar nasıl bir güç ve el birliği yaptıysak milletçe bundan sonra da hep beraber yapacağız." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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