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İstanbul'da soğuk hava yarın akşama kadar sürecek

Kar yağışı geçişlerinin kuvvetli rüzgarla beraber bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi beklenirken Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası yarın akşama kadar devam edecek
 08 Şubat 2020 13:19
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İstanbul'da soğuk hava yarın akşama kadar sürecek

İstanbul'da aralıklı etkili olan kar yağışı geçişlerinin akşam saatlerine kadar sürmesi, soğuk hava dalgasının da yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre İstanbul'da, dün akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur şeklinde etkili olan yağış geçişleri, gece saatlerinde yerini yerel olarak kuvvetli şekilde aralıklı kar yağışına bıraktı.

Kar kalınlığı TEM'in güneyinde kalan ilçelerde ortalama 2-5, kuzeyde kalan ilçelerde ise ortalama 8-15 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı geçişlerinin kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla beraber bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının da yarın akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin edilirken sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının da yaşanabileceği öngörülüyor.

İBB AKOM, kar yağışı esnasında ve sonrasında yollarda oluşması muhtemel buzlanmalara karşı vatandaşları uyardı.

Perşembe gününden itibaren 1373 araç-iş makinesi ve 6 bin 882 personel ile çalışan İBB birimleri ile ilgili kurumlardan (Emniyet, Karayolları, ICA, KMO, İGA, BEDAŞ, AYEDAŞ) toplam 26 birim temsilcisi tarafından AKOM koordinasyonunda kış şartlarıyla mücadele faaliyetleri yürütülüyor.

- Tuzlama çalışmaları yapıldı

Kar yağışı sonrası ekipler tarafından ana arterlerde, üst geçitlerde, otobüs duraklarında kar küreme ve buzlanmalara karşı tuzlama çalışmaları yapıldı. İl genelinde alınan buzlanma ihbarlarına ve trafik kazalarına ekipler tarafından müdahale edildi. Kar yağışı nedeniyle önemli bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kar yağışı nedeniyle İBB Yol Bakım ekipleri tarafından 4 bin 206 ton tuz ve 22 ton solüsyon kullanıldı. Karayolları ekipleri de 1329 ton tuz ve 52 ton solüsyon, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevre yolları işletmecisi ICA 281 ton tuz, 53 ton solüsyon, 19 ton üre, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmecisi KMO ise 250 ton tuz ve 100 ton solüsyon dökerek buzlanmaya karşı önlem aldı.

İBB tesislerinde 484 erkek, 39 kadın olmak üzere toplam 523 sokakta yaşayan vatandaş misafir ediliyor.

Vatandaşlara yarın ve pazartesi günü oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı dikkatli olması uyarısı yapılırken yetkililer, mümkün mertebe toplu taşımanın kullanılmasını, muhtemel su baskını, göllenme, sel, taşkın, ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı da dikkatli olunmasını istedi.
Anadolu Ajansı
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