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KİPTAŞ riskli raporlu mülk sahipleri için 272 konutu satışa çıkacak

Çatalca, Silivri, Tuzla, Zeytinburnu, 5. Levent ve Başakşehir'de bulunan 83 ile 166 metrekare arasında değişen büyüklüklerdeki evler, 185 bin liradan başlayan fiyatlarla 17 Şubat'tan itibaren satışa çıkarılacak
 08 Şubat 2020 13:21
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KİPTAŞ riskli raporlu mülk sahipleri için 272 konutu satışa çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden KİPTAŞ, İstanbul'da riskli yapı raporlu evlerde oturanlar için 272 konutu, 185 bin liradan başlayan fiyatlarla 17 Şubat'tan itibaren satışa sunacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, "Önceliğimiz Deprem" denilerek hayata geçirilen "Deprem Seferberlik Planı" kapsamındaki kampanya kapsamında KİPTAŞ, Çatalca, Silivri, Tuzla, Zeytinburnu, 5. Levent ve Başakşehir'de bulunan 83 ile 166 metrekare arasında değişen büyüklüklerde toplam 272 daireyi satışa sunacak.

Bu dairelerin çoğunluğu hemen teslim avantajına sahipken, kalan projelerin de bu yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor.

Kampanyayla ilgili bilgi veren KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, ocak ayı itibarıyla daireleri portföyden çektiklerini belirterek, "Bu dairelerde, İstanbul'da riskli yapı raporu olan yapı sahiplerine öncelik vereceğiz. Bunu sosyal bir proje olarak İBB'nin Deprem Seferlik Planı'na katkı olarak sunmak, farkındalık yaratmak istedik." ifadelerini kullandı.

- Başvurular KİPTAŞ Genel Müdürlüğüne yapılacak

KİPTAŞ, riskli yapılarda yaşayanların kısa süre içinde güvenli konutlara geçebilmesi için kampanyada uygun ödeme koşullarının sağlanmasına önem gösterdi.

Kampanyalı dairelerin başlangıç fiyatı 185 bin lira olarak belirlendi. Peşin alımlarda yüzde 10 olmak üzere, değişen peşinat tutarına göre farklı indirim oranları bulunuyor. 24 ay vade farksız, 36, 48 ve 60 ay için 0,75 faiz oranı ile banka masrafsız sabit ödeme imkanı da sağlanıyor.

Konutlar, 17 Şubat'tan itibaren satışa çıkarılacak. Oturduğu riskli yapı raporlu evi dışında herhangi bir evi olmayan, 18 yaşını doldurmuş ve ödeme alışkanlığına sahip kişiler için satış süreci başlayacak. Başvurular, KİPTAŞ Genel Müdürlüğünde kabul edilecek.

KİPTAŞ, kampanyadan ev alanlarla yapacağı sözleşmeye riskli yapısından kendisinin ya da kira yoluyla bir başkasının yararlanmayacağı taahhüdünü ekleyerek bu verileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşacak.

KİPTAŞ, şeffaf ve açık iletişim ilkesiyle birinci önceliğini sosyal konut projelerine verirken, kentsel dönüşümle de depreme dayanıklı konut sayısını artırmayı amaçlıyor. Satış kampanyasından elde edilecek gelir de bu projelere kaynak yaratmak için kullanılacak.
Anadolu Ajansı
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