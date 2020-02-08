Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve fırtına etkili oluyor
|08 Şubat 2020 13:35
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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta aralıklarla devam eden kar, soğuk hava ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.
Sabah saatlerinde Erzurum'da etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.
Kar, tipi ve fırtına nedeniyle sürücüler ve vatandaşların ilerlemekte güçlük çektiği kentte, belediye ve karayolları ekipleri yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması başlattı.
- Ardahan
Ardahan'da gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar sürdü.
Yüksek kesimlerde tipiye dönüşen kar nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Vatandaşlardan Olgun Cüneyt Aydın, kar yağışını beklediklerini belirterek, "Bu yıl istenilen kar yağmasa da son yağan kar Ardahan'a yakıştı." dedi.
- Kars
Kars'ta da kar hayatı olumsuz etkiledi.
İki gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle bazı vatandaşlar ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi. Kars Belediyesi ekipleri de kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması başlattı.
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