Xiaomi Mi 10 bekleyenler için bugün kötü haber geldi

Mi 10 minimumda 8 GB RAM ile gelecek, bu yüzden fiyatı pek de uygun olmayacak.

Yeni fiyatlar cep yakacak!

Çin'deki coronovirus yüzünden etkinliği canlı olarak yapmayacağı banttan yayın ile yapacağı söylenen Xiaomi'nin, bu yıl pek uygun fiyatlı amiral gemisi üretmeyeceği ortaya çıktı.

Xiaomi'nin CEO'sunun yaptığı ankette; Mi 10'un minimumda kaç GB RAM ve depolama alanı ile gelmesini bekledikleri kullanıcılara sunuldu. Kullanıcıların büyük bir bölümü 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama birimini seçmesi ile ucuz Mi 10 beklentileri suya düştü.

Kullanıcıların görüşlerine önem veren Xiaomi yine bu politikasına devam edecek gibi görünüyor. Telefonda 6.57 inç büyüklüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran bulunacak. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 865 yonga setinden alacak olan telefonda 8 GB RAM yer alacak.

256 GB dahili depolama birimi ile gelecek olan bu modelde 108 Megapiksel + 20 Megapiksel + 5 Megapiksel çözünürlüğünde üçlü kamera kurulumu yer alacak. 30W hızlı şarj destekli 4.800 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek olan bu model Türkiye'de de satışa sunulacak.

Xiaomi Mi 10 teknik özellikleri

6.57 inç büyüklüğünde 90 Hz tazeleme hızlı AMOLED ekran,Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti

8 GB RAM

256 GB dahili depolama birimi

Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu

108 Megapiksel f/1.8 + 20 Megapiksel 117 derece geniş açılı + 5 Megapiksel 5 kat zoom yapabilen OIS destekli arka kamera

30W hızlı şarj destekli 4.800 mAh kapasiteli batarya

Android 10 işletim sistemi