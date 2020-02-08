5 PKK/YPG'li terörist sınır karakoluna teslim oldu
|08 Şubat 2020 14:15
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MSB: "Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist, Mardin'in Nusaybin ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakollarımıza teslim oldu."
Suriye'nin kuzeyinden kaçan YPG/PKK'lı 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 YPG/PKK'lı terörist daha Mardin Nusaybin ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
Terör örgütü PKKda çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu. #MSB #TSK pic.twitter.com/qxIpcFBsezT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 8, 2020
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