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MEB'in aylık bülteni 'BİZDEN'in üçüncü sayısı yayımlandı

Bültende bu ay "ev işleri", "çalışma ortamın nasıl olması gerektiği" ve "sorumlu çocuk yetiştirmek için gerekli aile ve ev iklimi" konuları ele alındı
 08 Şubat 2020 14:26
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MEB'in aylık bülteni 'BİZDEN'in üçüncü sayısı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, çocukların gelişim sürecinde etkin rol model olan velileri pratik bilgilerle daha aktif şekilde desteklemek amacıyla hazırlanan "BİZDEN" adlı aylık bültenin üçüncü sayısı yayımlandı.

Velilere ulaştırılmak üzere öğrencilere dağıtılan bültende, bu ay "ev işleri", "çalışma ortamın nasıl olması gerektiği" ve "sorumlu çocuk yetiştirmek için gerekli aile ve ev iklimi" konuları ele alındı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bültende "Ziya öğretmen diyor ki" başlığı altında bir yazı kaleme aldı. Yazısında öğrencilerin anne ve babalarına hitap eden Selçuk, ikinci döneme başlanan şu günlerde çoğu anne babanın çocuklarının okul başarısına odaklandıklarını tahmin ettiğini belirtti.

Çocukların okul başarılarını okulda dersi dinlemek, evde ders çalışmak ve ödevlerini yapmak dışında etkileyen başka detaylar bulunduğuna da dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu detaylardan bazılarının aksaması, örneğin aile içindeki huzursuzluklar ve sevgi-saygı bağlarının bozulduğu bir ev ortamı, çocuğun okulda kendini derslerine vermesini olumsuz olarak etkiler. Kahvaltısını yapmadan okula aç gelen çocuk derslerine odaklanamaz. Yeterli seviyede uyumayan çocuk gün boyu uyku halinde olur ve gününü verimli geçiremez.

Tüm bunlar birer detay gibi görünse de bütünün önemli parçalarıdır ve bunları düzenlemek sadece anne babanın sorumluluğundadır. Hepimiz çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe hazırlanmasını istiyoruz. Sorunlu değil sorumlu bireyler yetiştirmek meselemiz. Bu yüzden sizler evlerinizde, bizler okullarımızda hep birlikte bir gayret içerisinde çocuklarımızın eğitim yolculuğunu destekleyeceğiz."
Anadolu Ajansı
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