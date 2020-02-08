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Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, diyaliz merkezine giden hastaları taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
|08 Şubat 2020 14:45
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, diyaliz merkezine giden hastaları taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Mudurnu ve köylerinde yaşayan diyaliz hastalarını Bolu'da bulunan özel bir diyaliz merkezine götüren Mehmet Anar idaresindeki 14 AAK 244 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Abdullah Güner yönetimindeki 14 KN 876 plakalı otomobil, Yazılar köyü mevkisinde çarpıştı.
Araç sürücüleri ile diyaliz hastaları İbrahim Yüksel, Ayşe Kayar, İsmail Çetinbaş, İbrahim Demir, İdris Uysal, Hayriye Uysal ve Şaziye Hancı yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu ve Mudurnu'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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