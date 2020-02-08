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'Mustafa Akıncı, onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden ayrılsın'

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Mustafa Akıncı'nın onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden affını istemesi yegane beklentimiz ve temennimizdir
 08 Şubat 2020 14:53
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'Mustafa Akıncı, onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden ayrılsın'

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'KKCT Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sık sık bahsettiği diyalog devriliş ve tükeniş, dile getirdiği çözüm formülü çöküş ve çürüyüştür.'

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Mustafa Akıncı'nın onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden affını istemesi yegane beklentimiz ve temennimizdir."

Bahçeli: "Akıncı'nın Cumhurbaşkanlığından derhal istifa ederek emaneti Kıbrıs Türklüğü'nün iradesine tevdi etmesi kaçınılmaz bir sorumluluktur."
Anadolu Ajansı
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