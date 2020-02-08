'Mustafa Akıncı, onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden ayrılsın'
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Mustafa Akıncı'nın onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden affını istemesi yegane beklentimiz ve temennimizdir
|08 Şubat 2020 14:53
|Yazdır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'KKCT Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sık sık bahsettiği diyalog devriliş ve tükeniş, dile getirdiği çözüm formülü çöküş ve çürüyüştür.'
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Mustafa Akıncı'nın onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden affını istemesi yegane beklentimiz ve temennimizdir."
Bahçeli: "Akıncı'nın Cumhurbaşkanlığından derhal istifa ederek emaneti Kıbrıs Türklüğü'nün iradesine tevdi etmesi kaçınılmaz bir sorumluluktur."
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İmamoğlu: Maliyetlerin çok altında zam yaptık
08 Şubat 2020 15:15
|Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı
08 Şubat 2020 15:11
|'Elazığ ve Malatya'daki esnafımıza 50 bin lira faizsiz kredi'
08 Şubat 2020 12:50
|Bakan Kurum: 201 binanın yıkım işlemleri tamamlandı
08 Şubat 2020 12:48
|Soylu: Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın
08 Şubat 2020 12:35
|Erdoğan'ın 'yık' dediği evi anlattı
08 Şubat 2020 12:09
|'İdlib'de yaşananları sineye çekmemiz asla mümkün değildir'
08 Şubat 2020 12:02
|MSB: Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde taciz atışlarına karşılık veriliyor
08 Şubat 2020 11:41
|Boksla uğraşan vekil: Bu sayede Genel Kurul'da sakin duruyorum
08 Şubat 2020 11:40
|MHP siyasette 51 yılı geride bıraktı
08 Şubat 2020 11:11