Resmi araçta sigara içen polise soruşturma
|08 Şubat 2020 15:07
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Sakarya'da resmi araçla seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan ve sigara içen polis memuru hakkında idari soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Adapazarı ilçesindeki Bosna Caddesi'nde trafikte seyir halindeyken resmi araçta görevli polis memurunun cep telefonuyla görüşmesi ve sigara içmesine ilişkin görüntülerin yerel basında yayımlanmasının ardından inceleme başlatıldığı bildirildi.
Hakkında soruşturma başlatıldı.
İnceleme sonucu görevli personel hakkında resmi araçta sigara içtiği ve trafikte seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğu için kural ihlali yaptığı gerekçesiyle idari soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, memur hakkında ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği trafik cezası tutanağı tanzim edildiği kaydedildi.
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