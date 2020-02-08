Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı

Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili yürütülen çalışmalarda, kentte 5 bin 608 konutun ağır, 7 bin 627 konutun da az hasarlı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonucu Malatya'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 481 kişinin yaralandığı hatırlatılarak hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada bugün itibarıyla kesin hasar durumuna ilişkin yapılan tespite göre Kale'de 97, Pütürge'de 87, Doğanyol'da 422, Battalgazi'de 28, Yeşilyurt'ta 1 olmak üzere 635 konutun yıkıldığı aktarıldı.

- Acil yıkılacak binalar

Pütürge'de 1794, Battalgazi'de 1339, Kale'de 1388, Doğanyol'da 732, Yeşilyurt'ta ise 355 olmak üzere 5 bin 608 konutun da ağır hasarlı olduğu ifade edilen açıklamada Battalgazi'de 87, Doğanyol'da 132, Kale'de 12, Pütürge'de 25, Yeşilyurt'ta ise 2 binanın acil yıkılacağı bildirildi.

Ayrıca Battalgazi'de 3 bin 778, Pütürge'de 1285, Yeşilyurt'ta 857, Kale'de 1065, Doğanyol'da ise 642 olmak üzere 7 bin 627 konutun da az hasarlı olduğu kaydedildi.

Açıklamada deprem bölgesinde 5 bin 948 çadır, 1169 hayvan çadırı, 69 ton hayvan yemi dağıtıldığı, 131 ahırın yıkıldığı, Doğanyol'da 59 büyükbaş ve bir küçükbaş, Pütürge'de 7 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvanın telef olduğu hatırlatıldı.

Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi'de 237 kişiye eşya yardımı kapsamında 1 milyon 185 bin lira, 798 yıkık derecede hasarlı ev sahibine 8 milyon 778 bin lira; Battalgazi ve Yeşilyurt ilçesinde yıkık derecede hasarlı evde ikamet eden 116 kiracıya 580 bin lira, depremde yakını vefat eden 3 kişiye 30 bin lira, 88 yaralıya ise 88 bin lira olmak üzere toplamda 10 milyon 661 bin liralık nakit yardım yapıldığı kaydedildi.

- Sıcak yemek dağıtımı ve sahadaki çalışmalar sürüyor

Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımının devam ettiği, çadır kurma çalışmalarına 347 jandarma personeli, 70 AFAD ekibi ve 231 köy korucusunun katıldığı, hasar tespiti için ise 90 ekipte 190 teknik personelle sahada çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca şu bilgilere de yer verildi:

"Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde 3 bin 875 haneye 3 bin 875 ton kömür dağıtıldı. Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde 6 bin 778 yatak, 11 bin 644 battaniye, 5 bin 704 ısıtıcı, 10 bin 604 hazır gıda, 39 bin 241 gıda kolisi, 9 bin 748 hijyen paketi, 4 bin 310 giyim malzemesi desteği sunuldu. Telef olan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 küçükbaş hayvan, Pütürge ve Doğanyol'da, 66 büyükbaş hayvan ise Pütürge, Doğanyol ve Kale ilçelerindeki hak sahiplerine dağıtılmıştır. İl genelinde içme suyu ve elektrikle ilgili sorun yaşanmıyor. Bazı mahallelerin yolları hasarlı ancak ulaşım yönünden sorun yaşanmıyor."