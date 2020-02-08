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Bakan Pekcan depremzede Azize Çelik'i ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Elazığ'daki depremde enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ve ailesine ziyarette bulundu.
 08 Şubat 2020 15:27
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Bakan Pekcan depremzede Azize Çelik'i ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Elazığ'daki depremde enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ve ailesine ziyarette bulundu.

Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki binanın enkazından 17 saat sonra yaralı kurtarılan Azize Çelik ile ailesini, Çaydaçıra Mahallesi'nde oturan Çelik'in ağabeyinin evinde ziyaret eden Pekcan, aile fertlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çelik ailesi fertleriyle bir süre sohbet eden Pekcan, görüşmenin ardından temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gitti.

Pekcan'a ziyaretinde Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Sermin Balık da eşlik etti.
Anadolu Ajansı
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