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Kaza yapan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor

Kesilen kuyruk vinç yardımıyla kaldırılarak çeşitli boyutlardaki lastiklerin üzerine indirildi
 08 Şubat 2020 15:43
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Kaza yapan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazının parçalara ayrılıp kaldırılması çalışmaları devam ediyor.

Pegasus Hava Yollarının PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan ve 5 Şubat'ta saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan Boeing 373 tipi yolcu uçağının enkazını kaldırma çalışmaları kapsamında, olay yerine 2 vinç getirildi.

Enkaz alanındaki Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu (KAİK) ekipleri ile bazı görevliler uçağın içerisinde kalan eşyaları poşetlerle dışarı çıkartmaya devam ederken, çeşitli parçaları da söktü. Vince çıkan iki görevli de uçağın kuyruk kısmını kesti.

Kesilen kuyruk, vinç yardımıyla kaldırılarak Pegasus teknik elemanlarınca yere indirildi.

Uçağın parçalara ayrılması işlemi sürüyor.

Öte yandan, polis ve jandarma görevlilerinin de bulunduğu çalışma alanında, enkazda herhangi bir yangın çıkması riskine karşın bir itfaiye aracı da hazır bekletiliyor.
Anadolu Ajansı
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