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Horoz dövüşü yaptıranlara 76 bin lira para cezası

Edirne'de, kahvede horoz dövüştüren 7 kişiye, toplam 76 bin 416 lira idari para cezası kesildi.
 08 Şubat 2020 15:58
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Horoz dövüşü yaptıranlara 76 bin lira para cezası

Edirne'de, kahvede horoz dövüştüren 7 kişiye, toplam 76 bin 416 lira idari para cezası kesildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Koru Sokak'taki bir kahvede bahis amaçlı horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kahveye düzenlediği baskında, içeride oluşturulan alanda horozların, bahis amaçlı dövüştürüldüğünü belirledi. Özel hazırlanan dolapta ise 16 horoz bulundu. İşletme sahibi Y.D. ve horoz dövüştürdüğü belirlenen 7 kişi, emniyete götürüldü. El konulan ve vücutlarının çeşitli bölgelerinde yaralar olduğu belirlenen horozlar, götürüldüğü Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'nde veterinerlerce tedaviye alındı.

Y.D. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan, horoz dövüştüren 7 kişi ise hakkında ise 'hayvanlara kötü muamele'den adli işlem yapılarak, serbest bırakıldı.

Edirne DKMP Şube Müdürlüğü'nce 7 horoz sahibine, horoz başı 4 bin 776 lira olmak üzere toplam 76 bin 416 lira idari para cezası kesildi.

DHA
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