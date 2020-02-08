Büyükelçilerin katıldığı 'Doğu Ekspresi' yola çıktı
|08 Şubat 2020 16:28
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Turistik Doğu Ekspresi, Ankara'dan Kars'a doğru yola çıktı. Trende, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile AB büyükelçilerinin katılımıyla 'AB-Türkiye İşbirliği Toplantısı' gerçekleştirilecek. Yolculuk hakkında bilgiler aktaran Sayan, "Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Avrupa Birliği ülkelerinin değerli büyükelçileri ve eşlerinin katılımıyla Doğu Ekspresi treniyle bugün bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Maalesef son günlerde ülkemiz ve milletimiz elim kaza ve afetlerle karşılaşmış durumda. Çok sayıda insanımızı kaybettik ve şehitlerimiz var. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
'DOĞU EKSPRESİ BİR ANADOLU DENEYİMİDİR'
Sayan, yolculuğa Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın da katılacağını fakat son günlerde ülkede yaşanan olaylar neticesiyle programının değiştiğini söyledi. Sayan, "Yolculuğun ülkemizde görev yapan değerli büyükelçiler ve eşleri için güzel bir anı ve deneyim olacağını umuyoruz. Doğu Ekspresi bir Anadolu deneyimidir. Bir Anadolu hikayesidir. Hat boyunca Türk Kültür hayatının en canlı örneklerini görebilir, ülkemizin zengin tarihini ve zengin kültür dokusunu bu yolculukta hissedersiniz. Hem bu hatta olan yoğun talep hem de bölge turizmini canlandırmak amacıyla 2019 yılının Mayıs ayında biz Doğu Ekspresi Treni'ni hizmete açtık. Bu tren ile misafirlerimizin ülkemizin saklı güzelliklerini konforlu olarak yaşamalarına imkan sağlamış olduk. Doğu ekspresi inci tanesi gibi Anadolu'ya serpilen dünya güzeli köylerimizi, kasabalarımızı, şehirlerimizi göz önüne seriyor. Bugünkü yolculuğumuzun tarihi ve doğal değerlerimizin tanıtılması Türkiye ile AB'nin ulaştırma alanındaki ilişkilerinin değerlendirilmesi açısından çok faydalı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.
'AVRUPA BİRLİĞİ BİZİM EN ÖNEMLİ TİCARET ORTAĞIMIZ'
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Türkiye olarak AB'ye tam üyelikle ilgili hedefimize bağlılığımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu çerçevede AB ile her alanda olduğu gibi ulaştırma sektöründe de teknik iş birliğimizi geliştirmeye önem veriyoruz. Avrupa Birliği bizim en önemli ticaret ortağımız. Bu bakımdan Türkiye ve AB arasında emniyetli şekilde işleyen bir ulaştırma sisteminin tesis edilmesi her 2 tarafında faydasınadır" diye konuştu.
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