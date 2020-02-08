1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Büyükelçilerin katıldığı 'Doğu Ekspresi' yola çıktı

Turistik Doğu Ekspresi, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile büyükelçilerin katılımıyla Ankara'dan Kars'a doğru yola çıktı. Sayan, "Bugünkü yolculuğumuzun, Türkiye ile AB'nin ulaştırma alanındaki ilişkilerinin değerlendirilmesi açısından çok faydalı olacağına inanıyorum" dedi.
 08 Şubat 2020 16:28
Yazdır
Büyükelçilerin katıldığı 'Doğu Ekspresi' yola çıktı

Turistik Doğu Ekspresi, Ankara'dan Kars'a doğru yola çıktı. Trende, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile AB büyükelçilerinin katılımıyla 'AB-Türkiye İşbirliği Toplantısı' gerçekleştirilecek. Yolculuk hakkında bilgiler aktaran Sayan, "Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Avrupa Birliği ülkelerinin değerli büyükelçileri ve eşlerinin katılımıyla Doğu Ekspresi treniyle bugün bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Maalesef son günlerde ülkemiz ve milletimiz elim kaza ve afetlerle karşılaşmış durumda. Çok sayıda insanımızı kaybettik ve şehitlerimiz var. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

'DOĞU EKSPRESİ BİR ANADOLU DENEYİMİDİR'

Sayan, yolculuğa Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın da katılacağını fakat son günlerde ülkede yaşanan olaylar neticesiyle programının değiştiğini söyledi. Sayan, "Yolculuğun ülkemizde görev yapan değerli büyükelçiler ve eşleri için güzel bir anı ve deneyim olacağını umuyoruz. Doğu Ekspresi bir Anadolu deneyimidir. Bir Anadolu hikayesidir. Hat boyunca Türk Kültür hayatının en canlı örneklerini görebilir, ülkemizin zengin tarihini ve zengin kültür dokusunu bu yolculukta hissedersiniz. Hem bu hatta olan yoğun talep hem de bölge turizmini canlandırmak amacıyla 2019 yılının Mayıs ayında biz Doğu Ekspresi Treni'ni hizmete açtık. Bu tren ile misafirlerimizin ülkemizin saklı güzelliklerini konforlu olarak yaşamalarına imkan sağlamış olduk. Doğu ekspresi inci tanesi gibi Anadolu'ya serpilen dünya güzeli köylerimizi, kasabalarımızı, şehirlerimizi göz önüne seriyor. Bugünkü yolculuğumuzun tarihi ve doğal değerlerimizin tanıtılması Türkiye ile AB'nin ulaştırma alanındaki ilişkilerinin değerlendirilmesi açısından çok faydalı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

'AVRUPA BİRLİĞİ BİZİM EN ÖNEMLİ TİCARET ORTAĞIMIZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Türkiye olarak AB'ye tam üyelikle ilgili hedefimize bağlılığımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu çerçevede AB ile her alanda olduğu gibi ulaştırma sektöründe de teknik iş birliğimizi geliştirmeye önem veriyoruz. Avrupa Birliği bizim en önemli ticaret ortağımız. Bu bakımdan Türkiye ve AB arasında emniyetli şekilde işleyen bir ulaştırma sisteminin tesis edilmesi her 2 tarafında faydasınadır" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Pasif haldeki EDS'ler aktif hale getiriliyor
08 Şubat 2020 16:03		 Horoz dövüşü yaptıranlara 76 bin lira para cezası
08 Şubat 2020 15:58
Suriye sınırına 300'ü aşkın araçlık askeri sevkiyat
08 Şubat 2020 15:35		 Kütüphane nöbetini kaymakam, hakim ve müdürler tutuyor
08 Şubat 2020 11:59
Kişisel Verileri Koruma Kurulundan veri ihlallerine 14 milyon lira ceza
08 Şubat 2020 11:16		 Van'da teknik ekip, arama kurtarma çalışmalarına karar verecek
08 Şubat 2020 10:25
SPK'dan 'Piyasa Dolandırıcılığı' uyarısı
07 Şubat 2020 20:10		 Rekabet Kurulu, Bellona'dan sözlü savunma alacak
07 Şubat 2020 17:33
RTÜK Başkanı Şahin'den 6 TV kanalına ceza açıklaması
07 Şubat 2020 17:25		 Çin'den hayvan ve hayvansal ürün ithalatı durduruldu
07 Şubat 2020 16:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:09 - Konya'da zincirleme trafik kazası: 15 yaralı17:05 - Bitlis'te bazı yollar kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı17:01 - Yargıtay siyasi partilerin üye sayısını güncelledi16:57 - Ölen kızının 'sanal gerçeklik'teki görüntüsüyle konuştu16:53 - Türk Eğitim-Sen Başkanı, üye sayılarını açıkladı16:48 - Trump, otomobil üreticilerine açtığı soruşturmayı kapattı16:43 - AK Parti'den Mustafa Akıncı'nın sözlerine sert tepki16:38 - Üniversiteli Gülistan'dan 35 gündür haber alınamıyor16:33 - Erdoğan müjdeyi verdi! 7 gün 24 saat açık kalacak16:28 - Büyükelçilerin katıldığı 'Doğu Ekspresi' yola çıktı
16:23 - Ekmek israfıyla her hafta 10 okulu çöpe atıyoruz16:18 - İlkokullu Mehmet'in Türk Bayrağı hassasiyeti16:13 - Kilosu 100 TL olan deve sütüne yoğun talep16:08 - Çaydaki gıda boyası hilesi nasıl tespit edilir?16:03 - Pasif haldeki EDS'ler aktif hale getiriliyor15:58 - Horoz dövüşü yaptıranlara 76 bin lira para cezası15:53 - Dili boğazına kaçan bebeği hastaneye polisler yetiştirdi15:48 - Bakan Koca, üniversite öğrencisinin doğum gününü kutladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Van'da bir çığ daha meydana geldi
İmamoğlu'ndan 'toplu taşıma ücretlerine zam' açıklaması
Okul çıkışı kızını 'gel seni gezmeye götürüyüm' diyerek ölüme götürdü
2000 yılı sonrası için emeklilik intibakı nihayet TBMM'de
Resmi araçta sigara içen polise soruşturma
'Mustafa Akıncı, onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden ayrılsın'
Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit, 4 asker yaralı
Erdoğan'dan vekillere uyarı: Aklınıza geleni paylaşmayın
KVKK'dan, sınav notlarının ilanı hakkında önemli karar!
Feyzioğlu: İnfaz sisteminde hesaplama yanlış!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kötü insanların ortak özellikleri 2
yarım 2
şeyma yıldız 3
Zam hizmetin sürdürülmesi adına yapılmıştır 2
Duymayı çok istediğimiz cümleler 3
Elini ayağını çekmek 4
Huzur veren şeyler 7
Biri sağdan vuruyor,diğeri soldan 1
çinli değilim tayvanlıyım 7
Uzun aradan sonra ilk arayanın vefalı kişi oluvermesi 2
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam