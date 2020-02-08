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Erdoğan müjdeyi verdi! 7 gün 24 saat açık kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimize ve sporcularımıza şu müjdeyi vermek istiyorum, Burhan Felek Tesisleri haftanın 7 günü, 24 saat hizmet verecektir"
 08 Şubat 2020 16:33
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Erdoğan müjdeyi verdi! 7 gün 24 saat açık kalacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuştu. "Buradan tüm gençlerimize ve sporcularımıza da şu müjdeyi vermek istiyorum." diyen Erdoğan, "Burhan Felek tesisleri haftanın 7 günü ve günün 24 saati hizmet verecektir. Bu uygulamayı ülkemizdeki diğer spor tesislerinde de başlatıyoruz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Burası İstanbulumuzun en köklü spor tesislerinden biridir.

Biz de futbol oynadığımız dönemlerde burada maçlara çıkıyorduk.

Tesisimizin günün ihtiyaçlarına göre sporculara sunulmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.

202 yılında ülke çapında 12 olan atletizm pisti özellikle bugün itibariyle 56'ya çıkmış durumda.

Burhan Felek Atletizm Pisti uluslararası organizasyonlar için her türlü imkana kavuştu.

Tesisimiz 60 metre uzunluğunda, 5 kulvarlı ısınma pistine, 2425 seyirci kapasiteli kapalı tribüne sahiptir.

Spor tesislerine bugüne kadar eski parayla 9.5 katrilyon lira yatırım yaptık.

ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ

Buradan tüm gençlerimize ve sporcularımıza da şu müjdeyi vermek istiyorum. Haftanın 7 günü ve günün 24 saati hizmet verecek. Gençler burada günün her saatinde spor yapabilecek, kitap okuyabilecek, zamanını geçirebilecektir. Bu uygulamayı ülkemizdeki diğer spor tesislerinde de başlatıyoruz.

Gündüz çalışan, okula giden vatandaşlarımız bu imkanları kullanabilecekler.

Tesis yatırımlarımızla ülkemizi spor turizminde de dünyanın göz bebeği haline getiriyoruz.

Artık yetenekli gençlerimiz okul mu, spor mu ikileminde kalmayacak.

Şimdi yeni bir kampanya daha başlatıyoruz. Uygun olan her yere tam 10 bin pota yerleştiriyoruz. Böylece vatandaşlarımız dilediği zaman basketbol oynama imkanına kavuşacak.

Uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil etmiş sporcular, anlaşılan 28 vakıf üniversitesinde bursla eğitim görme hakkına kavuşuyor.

Basketbolun önemli isimlerinden Larkin artık ay yıldızlı forma giyecek. 3 gün önce imzayı attım, vatandaşlığa aldım. Kendisine başarılar diliyorum.

Bir başka daha önemli karar alarak, yüzme havuzlarımızı günün 24 saati açık hale getiriyoruz. 1 milyon kişiye yüzmeyi öğreteceğiz.

Mahalle tipi sahalar ile tüm imkanları çocuklarımızın ayaklarına götürüyoruz.

Bu yıl olimpiyatlarda sporcularımızın atacağı adımlarda büyük beklentimiz var. Ülkemizi temsil edecek sporcularımıza inanıyor, güveniyoruz.

Gençlik kampları ile her yıl on binlerce gencimizi kamp tesislerinde ağırlıyoruz. Halen faaliyette olan 39 kamp tesisimizde geçtiğimiz yıl ağırladığımız gençlerin sayısı 124 bini geçti.

Elazığ'daki depremden sonra bölgeye giden gençlerimiz binlerce kişinin hayatına dokundu.

En az 1 milyon gencimizi gönüllülük faaliyetlerinde görmeyi hedefliyoruz.
Anadolu Ajansı
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