Üniversiteli Gülistan'dan 35 gündür haber alınamıyor

Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için bugün yapılan arama çalışmalarından da bir sonuç elde edilemedi.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin Diyarbakır'dan kente gelerek 6 Ocak'taki kayıp başvurusuyla başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri, Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi dalgıç ekipleri ile Jandarma Asayiş Komutanlığı (JAK) su altı ekiplerinden oluşan 35 kişilik arama kurtarma ekibiyle sürdürüldü.

Soğuk ve kar yağışlı havaya rağmen Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalış yapan ekipler, kameralı su altı robotuyla da arama yaptı.

AFAD ekipleri tarafından göl kıyısında gerçekleştirilen arama çalışmalarında Gülistan Doku'ya ait ize rastlanmadı.

Arama çalışmalarının hızlandırılması için Vali Tuncay Sonel'in talebiyle kente takviye arama kurtarma ekipleri istendiği öğrenildi.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen polis ekipleri, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Genç kızın ailesi, kaldığı öğrenci yurdundaki odasında intihar mektubu bulup savcılığa teslim etmişti.

Daha önce de Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde kendisine ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.