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Trump, otomobil üreticilerine açtığı soruşturmayı kapattı

ABD'de hükümet, 4 büyük otomotiv şirketinin Kaliforniya eyaletiyle yaptığı emisyon anlaşmasının tekel karşıtı yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle başlattığı soruşturmayı sonlandırdı.
 08 Şubat 2020 16:48
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Trump, otomobil üreticilerine açtığı soruşturmayı kapattı

ABD'de hükümet, 4 büyük otomotiv şirketinin Kaliforniya eyaletiyle yaptığı emisyon anlaşmasının tekel karşıtı yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle başlattığı soruşturmayı sonlandırdı.

ABD Adalet Bakanlığı Ford, Honda, Volkswagen ve BMW'nin eyalet yönetimiyle vardığı anlaşmada, federal kanunlara aykırılık bulamadığından soruşturmayı kapatma kararı aldı.

Şirketler geçen yıl temmuzda yaptıkları anlaşmada ABD Başkanı Donald Trump'ın getirmeyi planladığı federal düzenlemelerden daha sıkı emisyon ve yakıt ekonomisi standartlarına uymayı kabul etmişti.

Trump yönetimi eylül ayında sera etkisi yaratan gazlar ve yakıt ekonomisiyle ilgili standartları belirleme yetkisinin federal hükümete ait olduğunu öne sürerek Kaliforniya'nın yetkisini elinden almıştı.

Eyalet yönetimi ve çevreci gruplar, Washington'ın adımına karşı yargı yoluna başvurmuştu.

ABD Kongresindeki Demokrat Partililer, otomotiv şirketlerine açılan soruşturmayı siyasi bir motivasyonla üreticileri cezalandırmayı amaçladığını öne sürerek eleştirmişti.

Dört şirketin eyalet yönetimiyle vardığı anlaşma, Başkan Trump'ın emisyon ve yakıt ekonomisine dair federal standartları dondurma planını engellemişti.
Anadolu Ajansı
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