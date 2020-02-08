Türk Eğitim-Sen Başkanı, üye sayılarını açıkladı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "2002 yılında Türkiye genelinde üye sayımız 125 bin iken bugün bu rakam 310 bine çıkmıştır. Bu hepimiz adına gurur verici." dedi.

Geylan, Türk Eğitim-Sen Ereğli Şubesince bir restoranda düzenlenen istişare toplantısında, birlik ve beraberlik içerisinde büyümeye devam ettiklerini belirterek "Hem Ereğli'de hem Türkiye genelinde büyüyoruz. Yüz binlerle ifade ediliyoruz. 2002 yılında Türkiye genelinde üye sayımız 125 bin iken bugün bu rakam 310 bine çıkmıştır. Bu hepimiz adına gurur verici." diye konuştu.

Geylan, Alaplı ilçesinde böbrek rahatsızlığı bulunan 4C'li bir üyenin kendisine anlattıkları karşısında büyük şok yaşadığını dile getirerek şunları söyledi:

"Alaplı'daki üyemiz, Zonguldak'ta yanıma gelmişti, kendisi kronik böbrek hastası, bu malum sendikanın ilçe başkanı kardeşimize diyor ki, 'Sen rahatsızlığından ötürü sık sık izin kullanmak zorundasın, bize üye olursan izin sorunu yaşamazsın'. Şu vicdansızlığa bakın. Bir insanın kronik rahatsızlığını istismar edebilecek kadar düştüler. Biz bunu yapmadık, siz bunu yapmadınız. Sadece siz işinizi adam gibi yaptınız ve 350 eğitim çalışanını, arkadaşınızı, meslektaşınızı ikna ettiniz. Bu onurlu yolculuğa davet ettiniz. Hiç mütevazı olmayın, bu muazzam bir başarıdır, her övgüye layık bir başarıdır."

İl Temsilcisi Şahin Ören de sendikacılığı yürekle, 3-5 lira için değil bin yıllık sevdaları doğrultusunda yaptıklarına değinerek "Bizi besleyen kaynaklar var. Türk tarihi, şehitlerimiz, bayrak, bölünmez bütünlük besliyor. Onun için bu dava sendikacılığın ötesinde bir davadır. Görüldüğü gibi sendikacılık PKK'yı kutsamak değildir. Sendikacılık, masaya yüreğini koymaktır." dedi.

Toplantıda üyelerin sorunları ve talepleri dinlendi.