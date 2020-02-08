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Yargıtay siyasi partilerin üye sayısını güncelledi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarıyla ilgili verileri güncellendi.
 08 Şubat 2020 17:01
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Yargıtay siyasi partilerin üye sayısını güncelledi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarıyla ilgili verileri güncellendi.

AK Parti'nin üye sayısı 50 günde 15 bin 692 kişi azaldı. Cumhur İttifakı ortağı MHP üye sayısını 10 binin üzerinde artırırken İYİ Parti'nin üye sayısı 42 bin 533, CHP'nin üye sayısı 4 bin 230, HDP'nin üye sayısı 412 arttı.

Yargıtay tarafından güncellenen siyasi partilerin oy oranları için; TIKLAYINIZ

AK Parti'nin Üye Sayısı 10.195.904 (04.02.2020 tarihi itibariyle)

CHP'nin Üye Sayısı 1.257.753 (04.02.2020 tarihi itibariyle)

MHP'nin Üye Sayısı 479.199 (04.02.2020 tarihi itibariyle)

İYİ Parti'nin Üye Sayısı 266.440 (04.02.2020 tarihi itibariyle)

HDP 'nin Üye Sayısı 39.334 (04.02.2020 tarihi itibariyle)
Memurlar.Net
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