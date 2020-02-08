Konya'da zincirleme trafik kazası: 15 yaralı
|08 Şubat 2020 17:09
|Yazdır
Konya'da buzlanma ve tipi nedeniyle meydana gelen ve 17 aracın karıştığı trafik kazasında, aralarında hamile kadının da bulunduğu 15 kişi yaralandı.
Konya-Afyonkarahisar kara yolunun 20 kilometresinde etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle görüş mesafesi oldukça düşen yolda, aynı yönde seyreden 17 araç kontrolden çıkarak çarpıştı.
Aralarında hamile kadının da bulunduğu 15 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılardan bazıları bölgeye güçlükle ulaşan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, hafif yaralılar ise ayakta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle yolda araç kuyruğu oluştu. Uzun süren uğraşlar sonucunda kazaya karışan araçlar çekilerek, kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
08 Şubat 2020 14:45
|Esnafı dolandıran sahte SGK müfettişleri tutuklandı
08 Şubat 2020 14:45
|Tokat'ta bir kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
08 Şubat 2020 14:42
|5 PKK/YPG'li terörist sınır karakoluna teslim oldu
08 Şubat 2020 14:15
|Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve fırtına etkili oluyor
08 Şubat 2020 13:35
|Munzur Çayı'na düşen gencin ölümüyle şoför ve yardımcısına hapis
08 Şubat 2020 12:51
|Kayseri'de tur otobüsü devrildi: 43 yaralı
08 Şubat 2020 12:50
|Çorum'da otogarda tabancayla ateş etmek isteyen kadın etkisiz hale getirildi
08 Şubat 2020 12:41
|İzmir'de evde çıkan yangında yaşlı çift öldü
08 Şubat 2020 12:03
|Kaçak şüpheliler bir bir Türkiye'ye getirildi
08 Şubat 2020 11:49