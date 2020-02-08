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Konya'da zincirleme trafik kazası: 15 yaralı

Konya'da buzlanma ve tipi nedeniyle meydana gelen ve 17 aracın karıştığı trafik kazasında, aralarında hamile kadının da bulunduğu 15 kişi yaralandı.
 08 Şubat 2020 17:09
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Konya'da zincirleme trafik kazası: 15 yaralı

Konya'da buzlanma ve tipi nedeniyle meydana gelen ve 17 aracın karıştığı trafik kazasında, aralarında hamile kadının da bulunduğu 15 kişi yaralandı.

Konya-Afyonkarahisar kara yolunun 20 kilometresinde etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle görüş mesafesi oldukça düşen yolda, aynı yönde seyreden 17 araç kontrolden çıkarak çarpıştı.

Aralarında hamile kadının da bulunduğu 15 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılardan bazıları bölgeye güçlükle ulaşan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, hafif yaralılar ise ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle yolda araç kuyruğu oluştu. Uzun süren uğraşlar sonucunda kazaya karışan araçlar çekilerek, kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
Anadolu Ajansı
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