1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TMO'dan 'bakliyat fiyatları' açıklaması

TMO Genel Müdürü Güldal: - "Televizyonlarda nohut fiyatları için 11-18 liralardan bahsedildi. Arkadaşlarımızdan araştırılmasını istedim. Hangi markette, nerede var bu fiyatlar? Yok böyle bir şey"
 08 Şubat 2020 17:18
Yazdır
TMO'dan 'bakliyat fiyatları' açıklaması

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Bakliyatta özendirici, sürdürülebilir bir fiyat politikasını belirledik ve 2018-2019 yıllarında ciddi miktarda bakliyatı üreticilerden aldık. Stoklarımızda yeterli miktarda, fazlasıyla, bakliyat ürünlerinden nohut ve mercimek var." dedi.

Güldal, Mersin Ticaret Borsasınca 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü dolayısıyla kentteki bir otelde düzenlenen programda, günün ilan edilme sürecinde Mersin'in büyük katkılar yaptığını söyledi.

TMO'nun görev alanına bakliyatın girmesiyle, ürünlerin üretiminden, ticaretine kadar tüm süreçleri yakından takip etmeye başladıklarını belirten Güldal, bakliyatın, ana vatanı Anadolu olan çok değerli bir bitkisel ürün niteliği taşıdığını vurguladı.

Güldal, geçmiş dönemlerde bakliyat ekim alanlarında gerilemenin olduğunu ifade ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığımız, bakliyat alanlarındaki gerilemeyi fark etmesi üzerine 2017 yılında çok ciddi bir adım attı. 300 lira olan tarımsal desteği bir anda 500 liraya çıkarttı. Mazot, gübre ve diğer desteklerle beraber bakliyat ürünü üreten çiftçilerimizin dönüm başı aldığı destek miktarı 800-850 liraya ulaştı." dedi.

Desteklerle birlikte bakliyat üretiminde önemli artışlar kaydedildiğini işaret eden Güldal, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak biz bakliyat üretimini yapabiliyoruz, yapabiliriz. Ancak üreticinin karşılığını, değerini alması lazım. Bu noktada TMO olarak görev verildikten sonra bakliyatta özendirici, sürdürülebilir bir fiyat politikasını belirledik ve 2018-2019 yıllarında ciddi miktarda bakliyatı üreticilerden aldık. Stoklarımızda yeterli miktarda, fazlasıyla, bakliyat ürünlerinden nohut ve mercimek var."

Güldal, kırmızı mercimek ve kuru fasulyedeki ivmenin yeterli olmadığını fark ettiklerini vurgulayarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ve TMO olarak bu iki ürün için pozitif ayrımcılık yapacaklarını aktardı.

- "Nohutta net ihracatçıyız"

Bakliyat ürünlerinin fiyatlarının anormal şekilde arttığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getiren Güldal, şunları kaydetti:

"Televizyonlarda nohut fiyatları için 11-18 liralardan bahsedildi. Arkadaşlarımızdan araştırılmasını istedim. Hangi markette, nerede var bu fiyatlar? Yok böyle bir şey. TMO olarak biz, 3-4 liradan toptan satıyoruz. Perakende de kalitesi ve boyuna göre değerlendirilen ürünleri 4 ila 6,5 liradan satıyoruz. İsteyen 'ePttAVM'ye girsin sipariş versin, kargoyla da evine gelir. Ulusal zincirlere baktık, 6,5 ila 7,5 lira arasında. Bu manipülasyon neden yapıldı anlamak mümkün değil. İnsanların kafalarını karıştırmaya, tüketilen gıda maddelerinin fiyatlarıyla ilgili spekülasyon yapmaya kimsenin hakkının olmadığını ifade ediyorum. Bakliyat gibi tüketilecek en değerli protein ham maddesinin, Türkiye'de en uygun koşullarda satıldığının ve sofralara ulaştığının bir kez daha altını çizmek istiyorum. "

Güldal, üretilen ürünlerin hem iç piyasaya sunulduğunu hem de ihraç edildiğini ifade ederek, "Kamuoyunda, basında zaman zaman nohut ithalatına yönelik haberler oluyor. Nohutta net ihracatçıyız. 2018-2019 yıllarında net ihracatçı konuma gelmiş durumdayız. İnşallah kuru fasulye ve kırmızı mercimekte de yeni yol haritalarıyla bu başarı yakalanacaktır." dedi.

- "Mersin sayılı bakliyat üretim merkezlerinden"

Mersin Valisi Ali İhsan Su da bakliyatın önemli bir protein kaynağı olduğunu belirterek, insan hayatının sağlıklı şekilde devam edebilmesi için vazgeçilmez besin kaynaklarının başında Geldiğini vurguladı.

Ulusal Baklagil Konseyi ve Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir ise Mersin'in dünyanın sayılı bakliyat üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülcan Kış, bazı milletvekilleri ile Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan da katıldı.

Katılımcılara bakliyattan yapılmış yemekler ikram edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2019'da kişi başına 17 bin 394 lira tasarruf ettik
08 Şubat 2020 17:55		 Ekmek israfıyla her hafta 10 okulu çöpe atıyoruz
08 Şubat 2020 16:23
Mühendislik Bilimleri Sözlüğü'nün tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
08 Şubat 2020 14:52		 TESK'ten 'Müze giriş ücretleri düşürülsün' talebi
08 Şubat 2020 12:11
'100 bin Türk işçiyi yurt dışına götüreceğiz'
08 Şubat 2020 08:25		 Türkiye'nin siber kalesi hizmete giriyor
08 Şubat 2020 07:20
Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İSG'de uçuşlar azaltılacak
07 Şubat 2020 23:51		 THY, dış hat yolcu sayısını yüzde 10 artırdı
07 Şubat 2020 22:59
Müşteri bilgilerini paylaşana en az 3 yıl hapis
07 Şubat 2020 19:57		 'Fırtınada uçan çatının zararı müteahhitten tahsil edilmeli'
07 Şubat 2020 11:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:38 - 28 yıldır başındaki 14 şarapnel parçasıyla yaşıyor18:33 - İzmir'de türbe sanılan mekandan asırlık kitaplar çıktı18:28 - ÖSYM Başkanı'ndan Akdeniz Üniversitesine ziyaret18:23 - Fahrettin Altun'dan Akıncı'nın açıklamalarına tepki18:18 - Bakan Selçuk, Karaman'da eğitimcilerle buluştu18:14 - İkinci el araç fiyatları 6 ayda yüzde 20 arttı18:10 - Serhat Akın, mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!18:06 - 'Belediyenin 18 aracı kayıp' haberlerine yalanlama geldi18:02 - Survivor'da yarışacak isimlerin tamamı belli oldu17:58 - Otomotivde ocak ayının liderleri belli oldu
17:55 - 2019'da kişi başına 17 bin 394 lira tasarruf ettik17:50 - Elazığ'da depremin yüzey kırığının izi, gölde görüldü17:46 - 'Sınırları zorlayan' kaçakçılık yöntemleri gümrüğe takıldı17:42 - 'Duygu usta' lastik tamirciliğinde 20 yılı geride bıraktı17:38 - Elazığ'da 27 noktaya bilgilendirme konteynerleri kuruldu17:34 - Kadın astsubaylar, yaraları sarmaya devam ediyor17:30 - Askeri kamyonlar depremzedelerin eşyasını taşıyacak17:26 - Radyasyon çevreye zarar veriyor mu?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Van'da bir çığ daha meydana geldi
İmamoğlu'ndan 'toplu taşıma ücretlerine zam' açıklaması
Okul çıkışı kızını 'gel seni gezmeye götürüyüm' diyerek ölüme götürdü
2000 yılı sonrası için emeklilik intibakı nihayet TBMM'de
Resmi araçta sigara içen polise soruşturma
'Mustafa Akıncı, onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden ayrılsın'
Erdoğan müjdeyi verdi! 7 gün 24 saat açık kalacak
Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit, 4 asker yaralı
Erdoğan'dan vekillere uyarı: Aklınıza geleni paylaşmayın
Feyzioğlu: İnfaz sisteminde hesaplama yanlış!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
muz 3
içinden gelmek 1
okunması için ödünç verilen kitabın bir daha geri gelmemesi 5
Güven 3
shane larkin'in türk vatandaşı olması 1
Değer kadar değersizlik de hak ediştir 1
Uzun aradan sonra ilk arayanın vefalı kişi oluvermesi 2
van'daki çığ felaketine cb başdanışmanı sebep oldu iddiası 1
Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 2
Biri sağdan vuruyor,diğeri soldan 2
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam