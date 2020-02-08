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Eşi, kızını öldüren anne: 'Canım' dediğim canımı aldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kızı Şeyma Yıldız'ı (17) erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle öldürerek tutuklanan Harun Yıldız'ın (51) eşi Emine Yıldız, eşinin 16 yıldır panik atak hastası olduğunu söyledi. Emine Yıldız, "Benim 'canım' dediğim, canımı aldı. Benim kocam hastaydı. Kızına 'çiçeğim, prensesim, bir tanem' derdi. Kendi yapmadı, hastalığı yaptırdı" dedi.
 08 Şubat 2020 17:22
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Eşi, kızını öldüren anne: 'Canım' dediğim canımı aldı

Seyyar bal satıcısı Harun Yıldız, önceki gün akşam erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği lise öğrencisi kızı Şeyma Yıldız ile tartıştı. Harun Yıldız, daha sonra kızını hafif ticari aracına bindirip, Kargın Mahallesi'ne götürdü ve tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olayın ardından polise teslim olan Harun Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şeyma Yıldız'ın cenazesi ise Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi.

'ONUN KIZI ÇOK KIYMETLİYDİ'

4 çocuğundan tek kızını kaybeden, eşi de cezaevine giren Emine Yıldız, evde taziyeleri kabul ederken büyük üzüntü yaşadı. Emine Yıldız, acı dolu olduğunu söyleyerek, "Benim en kıymetlim, yavrum gitti. Benim 'canım' dediğim, canımı aldı. Benim eşim böyle bir adam değil, kötü bir adam değil, 28 senelik hayat arkadaşım, yavrularımıza da bana da kıymaz. Bize bir gün bile sesini yükseltmedi. Onun kızı çok kıymetliydi. Benim çocuğum da kocam da çok temiz insandı" dedi.

'PANİK ATAK HASTASIYDI, İLAÇLARINI ALMIYORMUŞ'

Eşinin 16 senedir panik atak hastası olduğunu anlatan Emine Yıldız, şöyle konuştu:

"Dışarda ilaçlarını almıyormuş. 3- 4 gün olmuştu geleli, bir sıkıntısı vardı sordum, 'Neyin var?' diye, 'benim derdimi bilme' dedi. Ben şeker hastasıyım, benim sekerim çıkar diye bana bir şey demezdi. 'Sen canını sıkma' derdi bana. O gün doktora gitmesini söyledim. 'Panik atak beni bunaltıyor, bu ara sabahlara kadar uyutmuyor' dedi. Eşimi kimse kötü bilmesin. Benim kocam dışarıdaki köpeği görse alır eve gelirdi, 'bu yaralı, yemek verelim' derdi. Kimseye kızmazdı, kendi yavrusuna mı kıyacak o? Benim komşularım bize gelirdi, eşim kötü olsaydı kim gelirdi bize?" diye konuştu.

'YAVRUMU ÖLDÜRDÜ AMA KATİL DEĞİL'

Emine Yıldız, eşine 'cani baba', 'cani koca' denilmemesini isteyerek, "Kötü biri olsa eşim, 'Kötü bir adam çeksin ne hali varsa görsün' derdim; ama değil, kötü biri değil. Benim yavrumu öldürdü; ama katil değil o, iyileşsin gelsin. Ben kıyamam eşime, benim kocam hastaydı. Kızına 'çiçeğim, prensesim, bir tanem' derdi. Yavrularının hiçbirine kıyamazdı. Benim canımı aldı; ama kötü biri değildi. Ne yapayım kaderim buymuş Allah'tan geldi. Evladını toprağa veren anne ertesi gün, öldüren kocasına böyle bir şey demez. Ama benim kocam kötü biri değil. Bunu bilin. Kendi yapmadı, hastalığı yaptırdı" dedi.

'VİDEODAKİ KIZI ŞEYMA'YA BENZETMİŞ'

Şeyma Yıldız'ın ağabeyi İlhami Yıldız da babasının hastalığı nedeniyle böyle bir şey yaptığını ileri sürerek, "Benim babam çocuklarına çok şefkatli biriydi. Hiçbirimize 'öf' bile demedi babam. Babam gurbete gider, gitmeden Şeyma'nın yanına yatar, yarım saat sonra işine giderdi. Şeyma'yla çok konuşurdu, birbirilerine çok düşkündüler. Babamın 15 yıldan fazladır panik atak rahatsızlığı vardı. Biz önce Orta ilçesinde oturuyorduk, o zamanlar ilaçlarını kullanıyordu. Birkaç yıldır Çubuk'tayız. Son zamanlarda ilaçlarını kullanmıyordu. Panik atak ilerlemiş. Geçen hafta da bir video izlemiş. Oradaki kızı Şeyma'ya benzetmiş. Kafasında kurmuş bir şeyler. Kimseye bir şey demedi. Bu olayı bilinçli olarak yapacak biri değil. Kendi yavrularına değil düşmanına bile kıyamaz. Köyümüzde herkese sorun, bir kişi 'kötü' demez babama" diye konuştu.

'ŞEYMA'NIN ÜZERİNE ÇOK DÜŞERDİ'

İlhami Yıldız, babasının hastalığının ilerlediğini söyleyerek "Hastalığı artık şizofreniye çevirmeye başlamış. Karakoldaki ilk ifadeleri de onu gösteriyor. Ne yaptığını ne söylediğini bilemiyor. Şeyma'ya yaptığının bir gün sonra farkına varmış. Hastalığı ilerlemiş. İlaçlarını kullanmadığının farkına varamadık. Uzun zamandır kullanmamış ilaçlarını. Beni günde bir kere arıyorsa Şeyma'yı on kere arardı, 'ne yapıyorsun, nasılsın' diye. Çok üstüne düşerdi. Şeyma, bir erkek arkadaşı olduğunu önceden babama söylemiş. 'Tamam kızım getir tanışalım' demiş. Sonra Şeyma, ayrıldığını da söylemiş, babam da 'olur kızım' demiş. Şakasına 'getirecektin tanışacaktık' falan demiş. Her şey çok normaldi" dedi.

İKİ KURŞUN İSABET ETTİ

Öte yandan, Adli Tıp Kurumu'da yapılan ilk incelemede Şeyma'ya iki kurşun isabet ettiği birisinin göğüs boşluğuna diğerinin ise sırt bölgesinden girişi olduğu belirlendi.

Ankara Çubuk'ta baba kızını öldürüp yol kenarına attı
DHA
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