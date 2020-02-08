1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kadın astsubaylar, yaraları sarmaya devam ediyor

Malatya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın astsubaylar, depremden etkilenen bölgelerde kadın ve çocukların yaralarını sarıyor.
 08 Şubat 2020 17:34
Yazdır
Kadın astsubaylar, yaraları sarmaya devam ediyor

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliğinde görevli kadın astsubaylar, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde depremzedelere yardımda bulunmaya devam ediyor.

Kadın astsubaylardan oluşan ekip, depremzedelerin talep ve sorunlarını dinliyor, çocuk ve kadınlara psikolojik destek veriyor.

Depremde evleri hasar görenlere erzak, ısıtıcı, battaniye ve yatak dağıtan astsubaylar, ihtiyaç sahibi çocuklara da bot ve oyuncak yardımı yaparak dayanışma örneği sergiledi.

Depremden etkilenen ailelerin sorunlarını dinleyerek destek sağlayan askerler, kadın ve çocuklarla yakından ilgilendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Avukat, şikayetçi olduğu dosyada sanık oldu
08 Şubat 2020 17:14		 Plastik cerrahlar Gaziantep'te bir araya geldi
08 Şubat 2020 15:19
Avukatların adliyelerde 'çay' eylemi sürüyor
06 Şubat 2020 14:03		 Meslekte 43 yılını dolduran Hakim Özbaş emekli oldu
05 Şubat 2020 15:29
Bekçilerle geçirilen bir gece
05 Şubat 2020 08:37		 Jandarma'dan Motosikleti Kadın Trafik Timleri paylaşımı
04 Şubat 2020 17:45
İstanbul'da avukatlardan adliyelerdeki çay ocaklarına boykot
04 Şubat 2020 15:24		 Amerikalı profesör 112 ülke gezdi Türkiye'ye yerleşti
03 Şubat 2020 22:21
Hemşire Yeşim kanseri yendi, mücadelesiyle örnek oldu
03 Şubat 2020 20:56		 Tecavüz davasında jinekoloğa men cezası
03 Şubat 2020 19:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:38 - 28 yıldır başındaki 14 şarapnel parçasıyla yaşıyor18:33 - İzmir'de türbe sanılan mekandan asırlık kitaplar çıktı18:28 - ÖSYM Başkanı'ndan Akdeniz Üniversitesine ziyaret18:23 - Fahrettin Altun'dan Akıncı'nın açıklamalarına tepki18:18 - Bakan Selçuk, Karaman'da eğitimcilerle buluştu18:14 - İkinci el araç fiyatları 6 ayda yüzde 20 arttı18:10 - Serhat Akın, mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!18:06 - 'Belediyenin 18 aracı kayıp' haberlerine yalanlama geldi18:02 - Survivor'da yarışacak isimlerin tamamı belli oldu17:58 - Otomotivde ocak ayının liderleri belli oldu
17:55 - 2019'da kişi başına 17 bin 394 lira tasarruf ettik17:50 - Elazığ'da depremin yüzey kırığının izi, gölde görüldü17:46 - 'Sınırları zorlayan' kaçakçılık yöntemleri gümrüğe takıldı17:42 - 'Duygu usta' lastik tamirciliğinde 20 yılı geride bıraktı17:38 - Elazığ'da 27 noktaya bilgilendirme konteynerleri kuruldu17:34 - Kadın astsubaylar, yaraları sarmaya devam ediyor17:30 - Askeri kamyonlar depremzedelerin eşyasını taşıyacak17:26 - Radyasyon çevreye zarar veriyor mu?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Van'da bir çığ daha meydana geldi
İmamoğlu'ndan 'toplu taşıma ücretlerine zam' açıklaması
Okul çıkışı kızını 'gel seni gezmeye götürüyüm' diyerek ölüme götürdü
2000 yılı sonrası için emeklilik intibakı nihayet TBMM'de
Resmi araçta sigara içen polise soruşturma
'Mustafa Akıncı, onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden ayrılsın'
Erdoğan müjdeyi verdi! 7 gün 24 saat açık kalacak
Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit, 4 asker yaralı
Erdoğan'dan vekillere uyarı: Aklınıza geleni paylaşmayın
Feyzioğlu: İnfaz sisteminde hesaplama yanlış!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cnn türk a haber olmaya başladı 3
07.02.2020 iett zammı 5
yusuf yazıcı'nın formasının emekli edilmesi 5
van'daki çığ felaketine cb başdanışmanı sebep oldu iddiası 1
Huzur veren şeyler 7
Bir kadın ve erkek susuyorsa 5
kreşte 2 yaşındaki çocuğa tokat atan öğretmen 2
Kalıbının adamı değilmiş 4
enişte biraz daha kokakola koysana 2
Sposh 1
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam