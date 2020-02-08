1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Belediyenin 18 aracı kayıp' haberlerine yalanlama geldi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bazı ulusal ve yerel basın kuruluşlarında Kuşadası Belediyesi'ni ve şahsını hedef alan karalama niteliğindeki haberle ilgili açıklamada bulundu.
 08 Şubat 2020 18:06
Yazdır
'Belediyenin 18 aracı kayıp' haberlerine yalanlama geldi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bazı ulusal ve yerel basın kuruluşlarında Kuşadası Belediyesi'ni ve şahsını hedef alan karalama niteliğindeki haberle ilgili açıklamada bulundu.

Basında yer alan "CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin 18 aracı kayıp. Skandalı Sayıştay ifşa etti" başlığıyla yayınladığı habere tepki gösteren Başkan Ömer Günel, "Göreve 2019 yılında başlayan bir belediye başkanının fotoğrafını kullanarak, 2018 yılına ait Sayıştay raporlarıyla şahsımı hedef gösterip yalan haber yapmak ahlaksızlıktır" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in, bazı ulusal basın kuruluşlarında çıkan gerçek dışı haberlere tepkisi sert oldu. Haberlerin asılsız olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, "Bugün bazı taraflı ve karanlık kalemlerin yönetimindeki Web haber portal sitelerinden Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yapılan haberler tamamen gerçek dışıdır. Belediyemize ait hiçbir araç kayıp veya kayıt dışı değildir. Göreve 2019 yılında başlayan bir belediye başkanının fotoğrafını kullanarak, 2018 yılına ait Sayıştay raporlarıyla şahsımı hedef gösterip yalan haber yapmak ahlaksızlıktır. Sayıştay raporlarında bu tarz bir bilgi yer almamakla beraber bahse konu edilen araçlar hali hazırda belediyemizde kayıtlı olarak bulunmaktadır" diye konuştu.

Belediyenin 18 aracı buhar oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüyüşünden korkan Cumhuriyet ve demokrasi düşmanlarının ahlaksızlıktan vazgeçmediğini ifade eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Cumhuriyet Halk Partisi ve yönetimindeki belediyeler, Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında Türkiye Cumhuriyeti'nin ve demokrasisinin gerçek ve tek bekçisidir. Bugün dağdaki teröristlerle işbirliği yapanlar, ortak proje geliştirenler bizim belediyemize ait araçların örgüt hizmetine sunulduğu yönünde gerçek dışı ve omurgasız iddialarda bulunarak kendilerinin karanlık yüzlerini göstermektedirler. Hakkımızda yapılan haberlerle ilgili ilk iş gününde belgeleriyle birlikte tekzipte bulunacağız. Cumhuriyet Halk Partisi, belediyemiz ve şahsım hakkında bu tarz asılsız ve ahlaksız haberler yapan kurumlara karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Ülkemiz üzerindeki her türlü karanlık eylemin arkasındaki bu güçlerle olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fahrettin Altun'dan Akıncı'nın açıklamalarına tepki
08 Şubat 2020 18:23		 Bakan Selçuk, Karaman'da eğitimcilerle buluştu
08 Şubat 2020 18:18
Yargıtay siyasi partilerin üye sayısını güncelledi
08 Şubat 2020 17:01		 AK Parti'den Mustafa Akıncı'nın sözlerine sert tepki
08 Şubat 2020 16:43
Erdoğan müjdeyi verdi! 7 gün 24 saat açık kalacak
08 Şubat 2020 16:33		 Bakan Koca, üniversite öğrencisinin doğum gününü kutladı
08 Şubat 2020 15:48
Bakan Pekcan depremzede Azize Çelik'i ziyaret etti
08 Şubat 2020 15:27		 İmamoğlu: Maliyetlerin çok altında zam yaptık
08 Şubat 2020 15:15
Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı
08 Şubat 2020 15:11		 'Mustafa Akıncı, onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden ayrılsın'
08 Şubat 2020 14:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:43 - 'Martı'lar başkentin ulaşımını kolaylaştıracak18:38 - 28 yıldır başındaki 14 şarapnel parçasıyla yaşıyor18:33 - İzmir'de türbe sanılan mekandan asırlık kitaplar çıktı18:28 - ÖSYM Başkanı'ndan Akdeniz Üniversitesine ziyaret18:23 - Fahrettin Altun'dan Akıncı'nın açıklamalarına tepki18:18 - Bakan Selçuk, Karaman'da eğitimcilerle buluştu18:14 - İkinci el araç fiyatları 6 ayda yüzde 20 arttı18:10 - Serhat Akın, mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!18:06 - 'Belediyenin 18 aracı kayıp' haberlerine yalanlama geldi18:02 - Survivor'da yarışacak isimlerin tamamı belli oldu
17:58 - Otomotivde ocak ayının liderleri belli oldu17:55 - 2019'da kişi başına 17 bin 394 lira tasarruf ettik17:50 - Elazığ'da depremin yüzey kırığının izi, gölde görüldü17:46 - 'Sınırları zorlayan' kaçakçılık yöntemleri gümrüğe takıldı17:42 - 'Duygu usta' lastik tamirciliğinde 20 yılı geride bıraktı17:38 - Elazığ'da 27 noktaya bilgilendirme konteynerleri kuruldu17:34 - Kadın astsubaylar, yaraları sarmaya devam ediyor17:30 - Askeri kamyonlar depremzedelerin eşyasını taşıyacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Van'da bir çığ daha meydana geldi
İmamoğlu'ndan 'toplu taşıma ücretlerine zam' açıklaması
Okul çıkışı kızını 'gel seni gezmeye götürüyüm' diyerek ölüme götürdü
2000 yılı sonrası için emeklilik intibakı nihayet TBMM'de
Resmi araçta sigara içen polise soruşturma
'Mustafa Akıncı, onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden ayrılsın'
Erdoğan müjdeyi verdi! 7 gün 24 saat açık kalacak
Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit, 4 asker yaralı
Erdoğan'dan vekillere uyarı: Aklınıza geleni paylaşmayın
Feyzioğlu: İnfaz sisteminde hesaplama yanlış!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
muz 3
içinden gelmek 1
okunması için ödünç verilen kitabın bir daha geri gelmemesi 5
Güven 3
shane larkin'in türk vatandaşı olması 1
Değer kadar değersizlik de hak ediştir 1
Uzun aradan sonra ilk arayanın vefalı kişi oluvermesi 2
van'daki çığ felaketine cb başdanışmanı sebep oldu iddiası 1
Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 2
Biri sağdan vuruyor,diğeri soldan 2
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam