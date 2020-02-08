1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İkinci el araç fiyatları 6 ayda yüzde 20 arttı

Vatandaşın yoğun talebi sonrası ikinci el araçlar cep yakar hale geldi. Sektör temsilcileri, ikinci el araç fiyatlarının 2019 Eylül'den bugüne yüzde 20 artarak döviz ve altından daha fazla değer kazandığını söyledi.
 08 Şubat 2020 18:14
Yazdır
İkinci el araç fiyatları 6 ayda yüzde 20 arttı

Autofocus'un kurucusu Uğur Sakarya, ikinci el piyasasına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Sakarya, "İkinci el araç fiyatları döviz, mevduat ve hatta altından fazla değer kazandı. Aynı dönemde döviz yüzde 5, mevduat yüzde 4, son dönemin gözdesi altın bile yüzde 12 kazandırırken, ikinci el araçlar yatırımcısına yüzde 20 kazandırdı. 2000 öncesi dönemlerdeki gibi iyi bir yatırım aracı durumuna geldi." dedi.

Türkiye otomotiv pazarında sıfır araç stoklarının talebe cevap verememesi, model yılı geçişi sebebiyle ithal markaların bir bölümünün 2020 model sıfır araçları getirememesi sonucu, piyasada sıfır araç bulmakta zorlanan tüketici ikinci ele yöneldi. Autofocus Otomotiv Yönetim Danışmanlığı kurucusu Uğur Sakarya, ikinci el piyasasına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

"İkinci el yatırımcısına yüzde 20 kazandırdı"

Hem fiyat avantajı hem de sıfır araç stoklarının tükenmesi ile özellikle 1-3 yaş arası düşük kilometredeki araçların büyük talep gördüğünü bildiren Uğur Sakarya, "İkinci el stokları da kiralama şirketlerinden pazara sunulan araçların fiyat düşüşü sebebiyle sınırlı kalınca fiyatlar inanılmaz derecede yükseldi. İkinci el araç fiyatları 2019 Eylül'den bugüne yüzde 20 artarak döviz, mevduat ve hatta altından fazla değer kazandı. Aynı dönemde döviz yüzde 5, mevduat yüzde 4, son dönemin gözdesi altın bile yüzde 12 kazandırırken, ikinci el araçlar yatırımcısına yüzde 20 kazandırdı. 2000 öncesi dönemlerdeki gibi iyi bir yatırım aracı durumuna geldi." dedi.

"Şubat sonundan itibaren fiyatlar normale dönecek"

2019'un son çeyreğinden itibaren ikinci el piyasasında yaşanan olağanüstü artışın Ocak ayında da devam ettiğini sözlerine ekleyen Sakarya, "Ocak ayında 2020 modellere geçiş sebebiyle ithal markaların neredeyse hiçbiri sıfır araç getiremedi. Bu dönemde, ikinci el tarafında özellikle premium segment ve SUV otomobillerde daha yüksek fiyat artışları görüldü. Yaşanan fiyat artışlarının Şubat ayında da bir miktar devam etmesini ancak ay sonundan itibaren 2020 model sıfır araçların stoklarının artması ile ikinci elde fiyat artışının duracağını hatta bir miktar fiyatlarda gevşeme olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otomotivde ocak ayının liderleri belli oldu
08 Şubat 2020 17:58		 TOGG, yerli otomobil için 25 firma ile el sıkıştı
07 Şubat 2020 15:15
En çok hangi otomobiller tercih edildi?
06 Şubat 2020 21:18		 AB'de dizel otomobil piyasası küçülüyor
06 Şubat 2020 21:06
Otomotivde 2019'un ihracat şampiyonları belli oldu
05 Şubat 2020 13:12		 Kişi başına en fazla aracın düştüğü şehir
05 Şubat 2020 11:06
Zam gelince Avrasya tüneli boş kaldı
04 Şubat 2020 07:32		 Dizel otomobil sayısı 10 yılda 3,5 katına çıktı
03 Şubat 2020 21:01
İkinci el otomobilde 'kapora tokatçılığına' dikkat
03 Şubat 2020 11:00		 Fiat Egea, 'sınıfının en dayanıklı otomobili' seçildi
02 Şubat 2020 22:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:43 - 'Martı'lar başkentin ulaşımını kolaylaştıracak18:38 - 28 yıldır başındaki 14 şarapnel parçasıyla yaşıyor18:33 - İzmir'de türbe sanılan mekandan asırlık kitaplar çıktı18:28 - ÖSYM Başkanı'ndan Akdeniz Üniversitesine ziyaret18:23 - Fahrettin Altun'dan Akıncı'nın açıklamalarına tepki18:18 - Bakan Selçuk, Karaman'da eğitimcilerle buluştu18:14 - İkinci el araç fiyatları 6 ayda yüzde 20 arttı18:10 - Serhat Akın, mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!18:06 - 'Belediyenin 18 aracı kayıp' haberlerine yalanlama geldi18:02 - Survivor'da yarışacak isimlerin tamamı belli oldu
17:58 - Otomotivde ocak ayının liderleri belli oldu17:55 - 2019'da kişi başına 17 bin 394 lira tasarruf ettik17:50 - Elazığ'da depremin yüzey kırığının izi, gölde görüldü17:46 - 'Sınırları zorlayan' kaçakçılık yöntemleri gümrüğe takıldı17:42 - 'Duygu usta' lastik tamirciliğinde 20 yılı geride bıraktı17:38 - Elazığ'da 27 noktaya bilgilendirme konteynerleri kuruldu17:34 - Kadın astsubaylar, yaraları sarmaya devam ediyor17:30 - Askeri kamyonlar depremzedelerin eşyasını taşıyacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Van'da bir çığ daha meydana geldi
İmamoğlu'ndan 'toplu taşıma ücretlerine zam' açıklaması
Okul çıkışı kızını 'gel seni gezmeye götürüyüm' diyerek ölüme götürdü
2000 yılı sonrası için emeklilik intibakı nihayet TBMM'de
Resmi araçta sigara içen polise soruşturma
'Mustafa Akıncı, onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden ayrılsın'
Erdoğan müjdeyi verdi! 7 gün 24 saat açık kalacak
Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit, 4 asker yaralı
Erdoğan'dan vekillere uyarı: Aklınıza geleni paylaşmayın
Feyzioğlu: İnfaz sisteminde hesaplama yanlış!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bir kadın ve erkek susuyorsa 5
Duymayı çok istediğimiz cümleler 3
ibb'nin yüzde 35'lik zammı 1
netflix'in türkiye'de ücretsiz üyeliği kaldırması 2
tenisçi dirseği 1
Güzel kızların/kadınların evli olması 1
içinden gelmek 1
sessizce izlemek 4
okunması için ödünç verilen kitabın bir daha geri gelmemesi 5
Deprem çantası 1
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam