1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk, Karaman'da eğitimcilerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Karaman'da bir takım ziyaretlerde bulunarak, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" etkinliğine katıldı.
 08 Şubat 2020 18:18
Yazdır
Bakan Selçuk, Karaman'da eğitimcilerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Karaman'da bir takım ziyaretlerde bulunarak, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" etkinliğine katıldı.

Bakan Selçuk, Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Karaman TOBB Fen Lisesini ziyaret etti.

Daha sonra Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine (KMÜ) geçen ve yapımı tamamlanan Karamanoğlu Mehmet Bey Anıtı'nın açılışını yapan Selçuk, anıt ve üzerinde yer alan kaideler hakkında eser sahibi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan Yılmaz'dan bilgi aldı.

Anıtın açılışının ardından KMÜ Rektörü Mehmet Akgül'ü makamında ziyaret eden Selçuk, 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programına katıldı.

Bakan Selçuk son olarak AK Parti Karaman İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fahrettin Altun'dan Akıncı'nın açıklamalarına tepki
08 Şubat 2020 18:23		 'Belediyenin 18 aracı kayıp' haberlerine yalanlama geldi
08 Şubat 2020 18:06
Yargıtay siyasi partilerin üye sayısını güncelledi
08 Şubat 2020 17:01		 AK Parti'den Mustafa Akıncı'nın sözlerine sert tepki
08 Şubat 2020 16:43
Erdoğan müjdeyi verdi! 7 gün 24 saat açık kalacak
08 Şubat 2020 16:33		 Bakan Koca, üniversite öğrencisinin doğum gününü kutladı
08 Şubat 2020 15:48
Bakan Pekcan depremzede Azize Çelik'i ziyaret etti
08 Şubat 2020 15:27		 İmamoğlu: Maliyetlerin çok altında zam yaptık
08 Şubat 2020 15:15
Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı
08 Şubat 2020 15:11		 'Mustafa Akıncı, onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden ayrılsın'
08 Şubat 2020 14:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:43 - 'Martı'lar başkentin ulaşımını kolaylaştıracak18:38 - 28 yıldır başındaki 14 şarapnel parçasıyla yaşıyor18:33 - İzmir'de türbe sanılan mekandan asırlık kitaplar çıktı18:28 - ÖSYM Başkanı'ndan Akdeniz Üniversitesine ziyaret18:23 - Fahrettin Altun'dan Akıncı'nın açıklamalarına tepki18:18 - Bakan Selçuk, Karaman'da eğitimcilerle buluştu18:14 - İkinci el araç fiyatları 6 ayda yüzde 20 arttı18:10 - Serhat Akın, mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!18:06 - 'Belediyenin 18 aracı kayıp' haberlerine yalanlama geldi18:02 - Survivor'da yarışacak isimlerin tamamı belli oldu
17:58 - Otomotivde ocak ayının liderleri belli oldu17:55 - 2019'da kişi başına 17 bin 394 lira tasarruf ettik17:50 - Elazığ'da depremin yüzey kırığının izi, gölde görüldü17:46 - 'Sınırları zorlayan' kaçakçılık yöntemleri gümrüğe takıldı17:42 - 'Duygu usta' lastik tamirciliğinde 20 yılı geride bıraktı17:38 - Elazığ'da 27 noktaya bilgilendirme konteynerleri kuruldu17:34 - Kadın astsubaylar, yaraları sarmaya devam ediyor17:30 - Askeri kamyonlar depremzedelerin eşyasını taşıyacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Van'da bir çığ daha meydana geldi
İmamoğlu'ndan 'toplu taşıma ücretlerine zam' açıklaması
Okul çıkışı kızını 'gel seni gezmeye götürüyüm' diyerek ölüme götürdü
2000 yılı sonrası için emeklilik intibakı nihayet TBMM'de
Resmi araçta sigara içen polise soruşturma
'Mustafa Akıncı, onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden ayrılsın'
Erdoğan müjdeyi verdi! 7 gün 24 saat açık kalacak
Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit, 4 asker yaralı
Erdoğan'dan vekillere uyarı: Aklınıza geleni paylaşmayın
Feyzioğlu: İnfaz sisteminde hesaplama yanlış!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Böyle ucuz siyasi manevraları millet yemez 3
muz 3
asansörde oluşan ciddiyet 7
Zam hizmetin sürdürülmesi adına yapılmıştır 2
Sposh 1
duygusal bağımlılık 4
suyu ayakta içmenin zararlı olması 1
her felaketten sonra bir skandal 1
yalnız kalmak 3
van'daki çığ felaketine cb başdanışmanı sebep oldu iddiası 1
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam