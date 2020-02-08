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ÖSYM Başkanı'ndan Akdeniz Üniversitesine ziyaret

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akdeniz Üniversitesini ziyaret etti.
 08 Şubat 2020 18:28
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ÖSYM Başkanı'ndan Akdeniz Üniversitesine ziyaret

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akdeniz Üniversitesini ziyaret etti.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya gelen Aygün, bir otelde düzenlenen, "2020 ÖSYM Sınav Koordinatörleri Toplantısı"na katıldı.

Akdeniz Üniversitesinin yerleşkesini de gezen Aygün, Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal'ı makamında ziyaret etti.

Ünal'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Aygün, Akdeniz Üniversitesinin Türkiye'deki en güzel kampüslerden birine sahip olduğunu belirtti.
Anadolu Ajansı
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