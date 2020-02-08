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28 yıldır başındaki 14 şarapnel parçasıyla yaşıyor

Muğlalı 53 yaşındaki Rıfat Kaplan, Hakkari'de vatani görevini yaparken terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada başına isabet eden şarapnel parçalarını yıllardır büyük onurla taşıyor.
 08 Şubat 2020 18:38
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28 yıldır başındaki 14 şarapnel parçasıyla yaşıyor

Muğlalı gazi Rıfat Kaplan, 28 yıl önce Hakkari'de vatani görevini yaparken başına isabet eden 14 şarapnel parçasıyla yaşıyor.

İki çocuk babası 53 yaşındaki Kaplan, AA muhabirine, 26 Mayıs 1991'de Bilecik Jandarma Çavuş Er Eğitim Alayına dahil olduğunu, 26 Ağustos 1991'de Hakkari'ye görevlendirildiğini söyledi.

Karakola 1992'de yapılan saldırıda 15 arkadaşının şehit olduğunu, 15 arkadaşının da yaralandığını anlatan Kaplan, kendisinin yara almadan kurtulduğunu dile getirdi.

Terör örgütü mensuplarıyla 8 Eylül 1992'de çıkan çatışmada başından yaralandığını belirten Kaplan, şöyle konuştu:

"Önce Hakkari, daha sonra Diyarbakır'a sevk etmişler. Üç gün Diyarbakır'da kaldıktan sonra 8 yaralı arasından beni ve durumu ağır olan arkadaşımı GATA'ya götürmüşler. 16-17 gün komada kalmışım. İki ay burada tedavim sürdü. Üç ay yürüyemedim ve konuşamadım. Şu an çok çok iyiyim. El bombasının bir parçası alnımdan girdi. Tek giriş var. İçeride parçalanmış. Şu anda kafamın içinde 14 parça var. Bu parçalarla yaşamak zorundayım. Düzenli ilaç kullanıyorum. Bu parçalardan dolayı MR cihazına giremiyorum. X-Ray cihazlarından geçemiyorum. Halimden şikayetçi değilim. Gururla taşıyorum. 'Vatanın size ihtiyacı var.' derlerse, 24 saat, ölünceye kadar vatanın hizmetinde olmaya devam ederiz."

Kaplan, terörle mücadelenin çok profesyonel yapıldığını, Türkiye'nin ürettiği yerli silahlarla gücüne güç kattığını kaydetti.

Medine Kaplan da eşiyle her zaman gurur duyduğunu belirterek, "Eşimin başındaki şarapnel parçası onun madalyasıdır. Benim yanımda çok büyük değeri var. Gurur duyuyoruz. Her zaman yanındayız." dedi.

Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Süleyman Taşkıran ise Kaplan'ın derneğin aktif üyelerinden olduğunu ifade etti.

Kaplan'ın kahraman gazilerden biri olduğunu vurgulayan Taşkıran, "Ölümden dönmüştür. Alındığında hayati tehlike arz edeceği için başındaki şarapnel parçalarına dokunulamıyor. Aynı zamanda askerden önce imamlık yaptığı için şehit ya da gazi ailelerimizin cenaze ve önemli günlerinde yardımcı olur." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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