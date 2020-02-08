Bolu Dağı'nın İstanbul yönü tır geçişlerine kapatıldı
TEM yolu Bolu Dağı geçişinin Kaynaşlı mevkisinde kar yağışı nedeniyle meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
|08 Şubat 2020 18:53
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TEM yolu Bolu Dağı geçişinin Kaynaşlı mevkisinde kar yağışı nedeniyle meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapanırken, bölgeye Karayolları, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, 1 otobüs olmak üzere 5 aracın çarpıştığı kazada yaralılara müdahalede bulundu.
İstanbul yönüne giden araçlar D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişine yönlendirildi.
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