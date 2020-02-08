1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde yine kazandı

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi 3-0 yendi- Burak Yılmaz, üst üste 4. kez gol attı- Yeni transfer Kevin-Prince Boateng, ilk maçında gol sevinci yaşadı- Sarı kart gören Gökhan Gönül, cezalı duruma düştü
 08 Şubat 2020 19:40
Yazdır
Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde yine kazandı

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde üst üste ikinci kez kazandı.

Abdullah Avcı'nın yerine görev getirilen Yalçın'ın çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, 21. hafta mücadelesinde ise Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti.

Ligde 11. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 36'ya çıkardı.

- Gol VAR kararının ardından geldi

Beşiktaş, VAR kararının ardından 1-0 üstünlük yakaladı.

Siyah-beyazlı takım, 48. dakikada Muhammed Elneny'nin sağ çaprazdan ortasında Atiba Hutchinson ile gol bulurken, hakem Alper Ulusoy ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Video Yardımcı Hakem'e (VAR) başvuran Ulusoy, pozisyonu kenardan izledi. Ulusoy, izledikten sonra ceza alanı içinde topun Güray Vural'ın eline çarpttığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

Burak Yılmaz, bu kararın ardından penaltı atışından takımını 52. dakikada 1-0 öne geçirdi.

- Ligde 8 maç sonra gol yemedi

Beşiktaş, Süper Lig'de 8 maç sonra kalesini gole kapadı.

Ligin 12. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenen siyah-beyazlı, bu maçın ardından Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Göztepe ve Çaykur Rizespor'un gollerine engel olamamıştı.

- Vodafone Park'ta 2 maç sonra kazandı

Beşiktaş, Vodafone Park'ta iki maç sonra galibiyete ulaştı.

Ligde Demir Grup Sivasspor'a evinde 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenilmişti.

- Burak gol serisini 4 maça çıkardı

Gaziantep FK karşısında takımını penaltından 1-0 öne geçiren Burak Yılmaz, üst üste 4. kez gol buldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbul'da oynanan karşılaşmada gol bulan Burak, Süper Lig'de ise Göztepe, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarını boş geçmedi.

Son 4 maçta 4 gol atan Burak, bunların ikisini penaltıdan buldu.

Siyah-beyazlı oyuncu, ligde ise 8 gole ulaştı.

- Boateng ilk maçında golünü attı

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Kevin-Prince Boateng, çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.

Ganalı oyuncu, Adem Ljajic'in yerine ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Boateng, 70. dakikada fileleri havalandırdı.

- Gökhan Gönül cezalı duruma düştü

Karşılaşmanın 54. dakikasında sarı kart gören Gökhan Gönül, cezalı duruma düştü.

Bu sezon Trabzonspor, Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK maçlarında sarı kart gören Gökhan, cezası nedeniyle 22. haftadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde görev alamayacak.

- Lens golle döndü

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında farkı 3'e çıkaran golü atan Jeremain Lens, bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Devre arasındaki kamp çalışmalarında sakatlanan ve sezonun ikinci yarısındaki 5 maçı kaçıran Lens, iyileşmesinin ardından gollü bir dönüş gerçekleştirdi.

- Sergen Yalçın sevgisi

Beşiktaşlı taraftarların Sergen Yalçın coşkusu, karşılaşmanın ardından da sürdü.

Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulunan taraftarlar, teknik direktörlerinin takımla tribüne gelmesi yönünde talepte bulundu.

Yalçın ve oyuncular bunun üzerine tek tek tribünlere giderek taraftarları selamladı.

Siyah-beyazlı formayla ilk maçında gol bulmayı başaran Boateng ise taraftarlara üçlü çektirdi.

Bu arada ligde 8. yenilgisini alan Gaziantep FK, 27 puanda kaldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
08 Şubat 2020 19:03		 Başvurusu onaylandı: Shane Larkin resmen Türkiye vatandaşı
07 Şubat 2020 14:05
İşte Messi'nin yeni takımı
06 Şubat 2020 17:19		 Yusuf Yazıcı'nın forması emekliye ayrıldı
06 Şubat 2020 17:13
Arda Turan transferini açıkladı! TFF 1. Lig...
06 Şubat 2020 14:15		 Beşiktaş'ta son dakika Lucescu gelişmesi!
06 Şubat 2020 10:32
Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye avukat yanıtı: Cinayet mi var?
06 Şubat 2020 08:29		 Galatasaray, Alanya'da şok oldu!
05 Şubat 2020 22:38
Fatih Terim çılgına döndü: Hasta ya, ruh hastası
05 Şubat 2020 22:03		 Nagatomo: Hak etmediğim parayı almam, gidiyorum
05 Şubat 2020 11:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:14 - Terör estiren kızlar adli kontrolle serbest kaldı20:09 - Bingöl-Erzurum karayolu büyük araç trafiğine kapatıldı20:04 - Ordu'da ulaşım, enerji ve haberleşme sorunu yaşanıyor19:58 - Dükkanın önüne kardan kadın yaptı, müşterisi arttı19:53 - Sayıştay açıkladı: Suç duyurusu yetkisi kaldırıldı mı?19:48 - MSB'den 'Bizler Türk milletinin gücüyüz' paylaşımı19:44 - Fuat Oktay: Akıncı'nın açıklamaları makamına yakışmıyor19:40 - Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde yine kazandı19:08 - Tepki çeken yardım dağıtımını yapan PKK'lı çıktı19:03 - Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
18:58 - Deprem sonrası bir fırsatçılık daha: Fiyatı 2 katına çıktı18:53 - Bolu Dağı'nın İstanbul yönü tır geçişlerine kapatıldı18:48 - Jandarma camilerden iki dilde çığ anonsları yaptı18:43 - 'Martı'lar başkentin ulaşımını kolaylaştıracak18:38 - 28 yıldır başındaki 14 şarapnel parçasıyla yaşıyor18:33 - İzmir'de türbe sanılan mekandan asırlık kitaplar çıktı18:28 - ÖSYM Başkanı'ndan Akdeniz Üniversitesine ziyaret18:23 - Fahrettin Altun'dan Akıncı'nın açıklamalarına tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Van'da bir çığ daha meydana geldi
Okul çıkışı kızını 'gel seni gezmeye götürüyüm' diyerek ölüme götürdü
İmamoğlu'ndan 'toplu taşıma ücretlerine zam' açıklaması
Resmi araçta sigara içen polise soruşturma
2000 yılı sonrası için emeklilik intibakı nihayet TBMM'de
'Mustafa Akıncı, onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden ayrılsın'
Erdoğan müjdeyi verdi! 7 gün 24 saat açık kalacak
Survivor'da yarışacak isimlerin tamamı belli oldu
Feyzioğlu: İnfaz sisteminde hesaplama yanlış!
22 Milyon TL'yi zimmetine geçiren şüpheli yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pangolin 1
Değer kadar değersizlik de hak ediştir 1
Zam hizmetin sürdürülmesi adına yapılmıştır 2
Reyno fenomeni 1
06.02.2020 anadolu efes vs zalgiris maçı 1
suyu ayakta içmenin zararlı olması 1
sığ insan 1
şeyma yıldız 3
asansör 2
Elini ayağını çekmek 4
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam