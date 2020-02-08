MSB'den 'Bizler Türk milletinin gücüyüz' paylaşımı
MSB'den "Bizler Türk milletinin gücüyüz" paylaşımı
|08 Şubat 2020 19:48
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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Mehmetçiğin karla kaplı dağlarda ve zorlu hava koşullarındaki faaliyetlerine ilişkin görüntülerinin yer aldığı video paylaşıldı.
Bakanlığın, sosyal medya hesaplarından, "Bizler kahramanlık ve cesaretin sembolü olan Türk milletinin gücüyüz." başlığıyla paylaşılan videoda, Mehmetçiğin yüksek rakımlı, karla kaplı dağlarda ve zorlu hava koşullarında yaptıkları faaliyetler görülüyor.
Karada ve havada faaliyet icra eden Mehmetçiklerin yer aldığı videoda, "Ne fırtına, ne kar, ne kış bizi yolumuzdan döndüremez." ifadeleri kullanıldı.
Bizler Kahramanlık ve Cesaretin Sembolü Olan Türk Milletinin Gücüyüz 🇹🇷#MSB #TSK pic.twitter.com/DUjrd87nS6T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 8, 2020
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