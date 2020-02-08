Ordu'da ulaşım, enerji ve haberleşme sorunu yaşanıyor

Ordu'da etkili olan kar nedeniyle bazı mahallelere enerji verilemediği, bazı mahallelerde de ulaşım ve haberleşme hizmetlerinde sorun yaşandığı ifade edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının etkisini artırarak sürdüğü belirtildi.

Yoğun yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbir ve önlemlerin alınması için Vali Seddar Yavuz tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara talimat verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı ilçelerimizde 50 santimetreyi bulan ve ortalaması 30 santimetreye ulaşan kar nedeniyle il genelinde ulaşım, enerji ve haberleşme hizmetlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Devam eden kar yağışından dolayı saat 16.00 itibarıyla 19 ilçemizde 137 mahalle yolu ulaşıma kapanmıştır. Elektrik hatlarında meydana gelen arızalardan dolayı 57 mahallemize enerji verilememektedir. 5 mahalle ile haberleşme sağlanamamaktadır."

Açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden 450 personel, 374 araç ve iş makinesiyle kapalı yolların açılması çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Öte yandan, Altınordu Belediyesince sokak hayvanları için bazı yerlere yem bırakıldı.