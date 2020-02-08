Bingöl-Erzurum karayolu büyük araç trafiğine kapatıldı
Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle, Bingöl-Erzurum karayolu büyük araç trafiğine kapatıldı.
|08 Şubat 2020 20:09
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Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle, Bingöl-Erzurum karayolu büyük araç trafiğine kapatıldı.
Bingöl'de kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Karlıova-Erzurum yolunda görüş mesafesinin yoğun kar ve tipi nedeniyle yer yer sıfıra indiği öğrenildi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl-Erzurum Devlet Yolunun 0-25 km arası, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 18:20 itibari ile büyük araç trafiğine (kamyon ve tır) kapatılmıştır" denildi.
Öte yandan Bingöl-Elazığ karayolunun ise açıldığı aktarıldı.
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