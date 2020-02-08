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Muhtaçlar için yatırılan paraları çeken memur tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine verilen banka kartlarını şifrelerini belirleme bahanesiyle aldıktan sonra paraları çeken stajyer memur tutuklandı.
 08 Şubat 2020 20:21
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Muhtaçlar için yatırılan paraları çeken memur tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine verilen banka kartlarını şifrelerini belirleme bahanesiyle aldıktan sonra paraları çeken stajyer memur tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekipleri, Kaymakamlık bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan nakdi yardımların bir kısmının 5 aydır hak sahiplerine ulaşmadığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İncelemede söz konusu yardımların hak sahiplerinin hesabına yatırıldığı ancak başka kişiler tarafından çekildiği belirlendi.

Düzenlenen operasyonda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalışan biri stajyer memur 2 kadın çalışan gözaltına aldı.

Şüphelilerden G.H'nin (23) ifadesinde, muhtaçlara gönderilen banka kartlarını şifrelerini belirleme bahanesiyle sahiplerinden aldığını ve hesaplara yatan paraları çektiğini itiraf ettiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.H, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer çalışan serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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