Suriye sınırına komando takviyesi yapıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır birliklerine komando ve paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti.
|08 Şubat 2020 20:26
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır birliklerine komando ve paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen 5 otobüs komando ile ZPT ve konteynerlerin yer aldığı askeri konvoy Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Burada askeri personel tarafından tırlardan indirilen ZPT'ler, güvenlik önlemi altında sınıra yönlendirildi.
Askeri araçların geçişi sırasında çocuklar bayrak açıp sevgi gösterisinde bulundu.
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