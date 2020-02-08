1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Malatya'da ev sahibi ve kiracılara nakdi ödeme yapıldı

Malatya Valiliği, depremde evi ağır hasar gören veya yıkılan ev sahiplerine 11 bin lira, kiracılara ise 5 bin lira acil yardım ödemesi yapıldığını bildirdi.
 08 Şubat 2020 20:31
Yazdır
Malatya'da ev sahibi ve kiracılara nakdi ödeme yapıldı

Malatya Valiliği, depremde evi ağır hasar gören veya yıkılan ev sahiplerine 11 bin lira, kiracılara ise 5 bin lira acil yardım ödemesi yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Malatya'da evleri yıkılan veya ağır hasar görenlere acil yardım ödemesi gerçekleştirildiğini belirtildi.

Açıklamada, deprem nedeniyle teknik ekiplerce konutunun yıkıldığı, acil yıkılacak durumunda bulunduğu veya ağır hasar gördüğü kesin hasar raporu neticesinde tespit edilenlerin geçici barınma taleplerinin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) ait başvuru çadırlarında alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Oturduğu konutu yıkılan, acil yıkılacak derecede bulunan veya ağır hasar gören ev sahiplerine AFAD İl Müdürlüğünce 11 bin lira, kiracılara ise 5 bin lira acil yardım ödemesi yapılmaktadır. Geçici barınma için konteyner talebinde bulunan vatandaşlarımıza yapılacak bu yardımlar ev sahipleri için 5 bin lira, kiracılar için 2 bin 500 lira olarak uygulanacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Trabzon İl Emniyet Müdürü, bekçilerle bir araya geldi
08 Şubat 2020 21:50		 Enkaz alanında bulunan hasta kediye AFAD sahip çıktı
08 Şubat 2020 21:28
Suriye sınırına komando takviyesi yapıldı
08 Şubat 2020 20:26		 'Martı'lar başkentin ulaşımını kolaylaştıracak
08 Şubat 2020 18:43
'Sınırları zorlayan' kaçakçılık yöntemleri gümrüğe takıldı
08 Şubat 2020 17:46		 Elazığ'da 27 noktaya bilgilendirme konteynerleri kuruldu
08 Şubat 2020 17:38
Askeri kamyonlar depremzedelerin eşyasını taşıyacak
08 Şubat 2020 17:30		 Büyükelçilerin katıldığı 'Doğu Ekspresi' yola çıktı
08 Şubat 2020 16:28
Pasif haldeki EDS'ler aktif hale getiriliyor
08 Şubat 2020 16:03		 Horoz dövüşü yaptıranlara 76 bin lira para cezası
08 Şubat 2020 15:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:00 - Migren ağrılarının esiri olmayın21:54 - İki belediye başkanı sosyal medyada birbirine girdi21:50 - Trabzon İl Emniyet Müdürü, bekçilerle bir araya geldi21:46 - 1'i ihraç öğretmen, 3 şüpheli FETÖ'den tutuklandı21:40 - Mahkeme, münhal müdürlüğün ilan edilmemesini iptal etti21:33 - Bitlis'te kar yağışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı21:28 - Enkaz alanında bulunan hasta kediye AFAD sahip çıktı21:23 - CTE, müdürlerin mazeret tayin sonuçlarını açıkladı21:17 - Bakanı Gül'den Akıncı'nın açıklamalarına tepki21:11 - Erdoğan, Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi
21:06 - Türk ve Rus heyetleri kalıcı ateşkes için görüştü21:00 - GAÜN Rektörü: Üniversitede tek bir yakınım çalışmıyor20:53 - Kadın kasaplar erkek meslektaşlarını aratmıyor20:48 - 'Sigara içmeyene fazladan izin uygulaması getirilmeli'20:43 - Yasa dışı bahis yalanıyla 2 milyon 165 bin lira vurgun20:37 - Engelli basketbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı20:31 - Malatya'da ev sahibi ve kiracılara nakdi ödeme yapıldı20:26 - Suriye sınırına komando takviyesi yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Van'da bir çığ daha meydana geldi
Okul çıkışı kızını 'gel seni gezmeye götürüyüm' diyerek ölüme götürdü
İmamoğlu'ndan 'toplu taşıma ücretlerine zam' açıklaması
Resmi araçta sigara içen polise soruşturma
2000 yılı sonrası için emeklilik intibakı nihayet TBMM'de
Survivor'da yarışacak isimlerin tamamı belli oldu
'Mustafa Akıncı, onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden ayrılsın'
Erdoğan müjdeyi verdi! 7 gün 24 saat açık kalacak
Feyzioğlu: İnfaz sisteminde hesaplama yanlış!
22 Milyon TL'yi zimmetine geçiren şüpheli yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
leo westermann 1
07.02.2020 iett zammı 5
okunması için ödünç verilen kitabın bir daha geri gelmemesi 5
Dini inanç sanrısal ve zararlıdır 1
Anlaşılmak kendini satmaktır 1
kreşte 2 yaşındaki çocuğa tokat atan öğretmen 1
sessizce izlemek 4
Sosyal medyada yapılan paylaşımlara akrabaların yorumları 2
Deprem çantası 2
Reyno fenomeni 1
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam