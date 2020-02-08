1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Engelli basketbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10'u sporcu 13 kişi yaralandı.
 08 Şubat 2020 20:37
Yazdır
Engelli basketbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10'u sporcu 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig C Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularını taşıyan 44 PH 230 plakalı minibüs, Mardin-Diyarbakır kara yolu Akres mevkisinde devrildi.

Kazada, kimliği öğrenilemeyen sürücü ile 10 sporcu, teknik sorumlu ve bir yönetici yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, grupta 11. haftada yarın Mardin Kızıltepe Engelliler Kulübü ile karşılaşacaktı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Konya'da zincirleme trafik kazası: 15 yaralı
08 Şubat 2020 17:09		 Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
08 Şubat 2020 14:45
Esnafı dolandıran sahte SGK müfettişleri tutuklandı
08 Şubat 2020 14:45		 Tokat'ta bir kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
08 Şubat 2020 14:42
5 PKK/YPG'li terörist sınır karakoluna teslim oldu
08 Şubat 2020 14:15		 Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve fırtına etkili oluyor
08 Şubat 2020 13:35
Munzur Çayı'na düşen gencin ölümüyle şoför ve yardımcısına hapis
08 Şubat 2020 12:51		 Kayseri'de tur otobüsü devrildi: 43 yaralı
08 Şubat 2020 12:50
Çorum'da otogarda tabancayla ateş etmek isteyen kadın etkisiz hale getirildi
08 Şubat 2020 12:41		 İzmir'de evde çıkan yangında yaşlı çift öldü
08 Şubat 2020 12:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:00 - Migren ağrılarının esiri olmayın21:54 - İki belediye başkanı sosyal medyada birbirine girdi21:50 - Trabzon İl Emniyet Müdürü, bekçilerle bir araya geldi21:46 - 1'i ihraç öğretmen, 3 şüpheli FETÖ'den tutuklandı21:40 - Mahkeme, münhal müdürlüğün ilan edilmemesini iptal etti21:33 - Bitlis'te kar yağışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı21:28 - Enkaz alanında bulunan hasta kediye AFAD sahip çıktı21:23 - CTE, müdürlerin mazeret tayin sonuçlarını açıkladı21:17 - Bakanı Gül'den Akıncı'nın açıklamalarına tepki21:11 - Erdoğan, Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi
21:06 - Türk ve Rus heyetleri kalıcı ateşkes için görüştü21:00 - GAÜN Rektörü: Üniversitede tek bir yakınım çalışmıyor20:53 - Kadın kasaplar erkek meslektaşlarını aratmıyor20:48 - 'Sigara içmeyene fazladan izin uygulaması getirilmeli'20:43 - Yasa dışı bahis yalanıyla 2 milyon 165 bin lira vurgun20:37 - Engelli basketbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı20:31 - Malatya'da ev sahibi ve kiracılara nakdi ödeme yapıldı20:26 - Suriye sınırına komando takviyesi yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Van'da bir çığ daha meydana geldi
Okul çıkışı kızını 'gel seni gezmeye götürüyüm' diyerek ölüme götürdü
İmamoğlu'ndan 'toplu taşıma ücretlerine zam' açıklaması
Resmi araçta sigara içen polise soruşturma
2000 yılı sonrası için emeklilik intibakı nihayet TBMM'de
Survivor'da yarışacak isimlerin tamamı belli oldu
'Mustafa Akıncı, onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden ayrılsın'
Erdoğan müjdeyi verdi! 7 gün 24 saat açık kalacak
Feyzioğlu: İnfaz sisteminde hesaplama yanlış!
22 Milyon TL'yi zimmetine geçiren şüpheli yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Zam hizmetin sürdürülmesi adına yapılmıştır 2
başım açık beni çıkarmayın 1
Mavi 4
Deprem çantası 2
tesel-ya 1
yalnız kalmak 3
Sposh 1
sığ insan 1
yarım 3
Elini ayağını çekmek 4
SON İLANLAR
Karesi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak kasrik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırşehir Boztepe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alım İlanı
Adana Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam