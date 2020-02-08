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Kadın kasaplar erkek meslektaşlarını aratmıyor

Yozgat'ta kasaplık mesleğiyle uğraşan Zeynep Demir ve Hatun Demir, kasaplıktaki ustalıklarıyla erkek meslektaşlarını aratmıyor.
 08 Şubat 2020 20:53
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Kadın kasaplar erkek meslektaşlarını aratmıyor

Yozgat'ta kasaplık mesleğiyle uğraşan Zeynep Demir ve Hatun Demir, kasaplıktaki ustalıklarıyla erkek meslektaşlarını aratmıyor. Kadın kasapları gören müşteriler başlangıçta şaşırırken işinin ehli olduğunu anlayınca kadın kasapları takdir ediyor.

Yozgat'ta 5 yıl önce eşiyle birlikte açtığı kasap dükkanını son iki yıldır akrabası olan Hatun Demir ile işleten Zeynep Demir, meslekteki hünerleriyle erkek kasapları aratmıyor. Sabah iş yerini açmak için evlerinden erken saatte çıkan kadın kasaplar, önlüklerini takıp işlerine başlıyor. Etleri özenle ve titizlikle keserek müşterilerin isteğine göre hazırlayan kadın kasaplar, vatandaşlar tarafından da takdir görüyor. Eşinin yanında kasaplık mesleğinin en ince ayrıntılarını öğrenen Zeynep Demir ve akrabası Hatun Demir hem aile bütçelerine katkı sağlıyorlar hem de kasaplık gibi zor bir mesleğin sadece erkeklere özgü olmadığını gösteriyorlar. Kadın kasaplar mesleklerini büyük bir titizlikle ve severek yapmaya devam ediyor.

Kadın kasapların Yozgat'ta işlerini itina ile yaptıklarını söyleyen Nevruz Çakırer isimli vatandaş, "Devamlı alış verişimizi bu kasaptan yapıyoruz, hijyenik yönden ve etlerindeki güvenden dolayı burayı tercih ediyoruz. Kendileri büyük bir itina ile işlerini yapıyorlar. Müşterilerini güler yüzlü karşılamaları ve ilgileri vatandaşları çekiyor. Onlardan çok memnunuz" dedi.

Yasin Solmaz ise "Buraya geldiğimizde hep güler yüzle karşılanıyoruz. Temizlik konusunda ve bize verdikleri hizmet konusunda gayet memnunuz, birkaç yıldır zaten buradan alışveriş yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kasaplık mesleğinin sadece erkeklere özgü bir meslek olmadığını söyleyen Zeynep Demir, "İşyerimizi 5 yıl önce eşimle birlikte açtık. Eşim 2 yıl önce başka bir işe başladı. Ben de kasaplığı çok severek yaptığım için ekmek kapımızı kapatmak istemedik. Eşimin sayesinde, onun desteğiyle bu işi ben devraldım, gayet memnunum. İki çocuk annesiyim, çocuklarım için çalışıyorum. Kasaplık sadece erkeklerin yaptığı bir iş olarak gözüküyor ama şu anda bayanların da rahatça yapabileceği bir meslek, tüm kadınlara tavsiye ediyorum çok rahat bir meslek. Kimse endişe etmesin bizim gibi rahatlıkla işlerini yapabilirler. Dükkanda erkeklerin yaptığı her işi yapıyoruz, hazırlayıp müşterilerimize sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Tezgahın arkasında kadın kasapları gören müşterilerin ilk başlarda şaşırdığını anlatan Zeynen Demir, "Müşteriler bizi görünce şaşırıyor, çok güzel tepkileri oluyor ve bizlere destek oluyorlar. Onların destekleri bizim de çok hoşumuza gidiyor, işimizi de severek yapmamızı sağlıyor. Özellikle bayanlar geldiğinde bize istediklerini daha rahat anlatıyorlar. Müşterilerimiz mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz" dedi.

Hatun Demir ise kasaplığa 5 ay önce başladığını söyleyerek "Önceleri tereddütlüydüm yapabilir miyim yapamaz mıyım diye. Artık alıştım, Zeynep Hanımın yaptığı her işi ben de yapabiliyorum. İşimi severek yapıyorum, mutluyum. Herkes de bizden memnun. Bayanlar istediklerini daha rahat anlatabiliyor. Kuşbaşı doğruyoruz, kemik kırıyoruz erkeklerin yaptığı her işi biz de yapabiliyoruz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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