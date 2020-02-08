CTE, müdürlerin mazeret tayin sonuçlarını açıkladı
|08 Şubat 2020 21:23
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Memurlar.net'te 5 Şubat tarihinde yayımlanan haberde, CTE Genel Müdürlüğünün daha önce açıkladığı takvimin aksine müdürlerin mazeret tayin sonuçlarını geciktirdiğine dikkat çekilmişti. Tıklayınız.
Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, bu haber sonrasında sonuçları açıklamıştır. İşte CTE'den yapılan açıklama:
CTE GENEL MÜDÜRLĞÜNDEN YAPILAN AÇIKLAMA
Ceza İnfaz Kurumu Birinci ve İkinci Müdürü ile Denetimli Serbestlik Müdür ve Müdür Yardımcılarının Naklen Atama Sonuçları
Ceza infaz kurumu birinci ve ikinci müdürü ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcılarının mazeretlerine binaen ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması nedeniyle başka yer ceza infaz kurumlarına ve denetimli serbestlik müdürlüklerine naklen atamaları gerçekleştirilmiştir.
Naklen ataması yapılan ceza infaz kurumu birinci ve ikinci müdürü ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcılarının ayrılış tarihleri bilahare bildirilecektir.
Listede ismi bulunmayanların talebi uygun görülmemiştir.
Ataması yapılan tüm müdürlerimize yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.
Dökümanlar
Ceza İnfaz Kurumu Birinci Müdürü ve İkinci Müdürü ile Denetimli Serbestlik Müdürü ve Müdür Yardımcılarının Naklen Atamaları Sonuçlarına İlişkin Liste
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