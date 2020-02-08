Erdoğan, Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi
|08 Şubat 2020 21:11
|Yazdır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ile bir araya geldi.
Burhan Felek Atletizm Stadı ve Çalışma Salonları'nın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın odasında, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla bir süre sohbet etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AKPM Türk Delegasyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de görüşmede hazır bulundu.
Milli oyuncular, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı top hediye etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İki belediye başkanı sosyal medyada birbirine girdi
08 Şubat 2020 21:54
|Bakanı Gül'den Akıncı'nın açıklamalarına tepki
08 Şubat 2020 21:17
|Sayıştay açıkladı: Suç duyurusu yetkisi kaldırıldı mı?
08 Şubat 2020 19:53
|MSB'den 'Bizler Türk milletinin gücüyüz' paylaşımı
08 Şubat 2020 19:48
|Fuat Oktay: Akıncı'nın açıklamaları makamına yakışmıyor
08 Şubat 2020 19:44
|Fahrettin Altun'dan Akıncı'nın açıklamalarına tepki
08 Şubat 2020 18:23
|Bakan Selçuk, Karaman'da eğitimcilerle buluştu
08 Şubat 2020 18:18
|'Belediyenin 18 aracı kayıp' haberlerine yalanlama geldi
08 Şubat 2020 18:06
|Yargıtay siyasi partilerin üye sayısını güncelledi
08 Şubat 2020 17:01
|AK Parti'den Mustafa Akıncı'nın sözlerine sert tepki
08 Şubat 2020 16:43