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Mahkeme, münhal müdürlüğün ilan edilmemesini iptal etti

Gaziantep 2. İdare Mahkemesi, 2019 yılı eğitim kurumu yöneticiliği görevlendirmelerinde, Kilis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü münhal kadrosunun ilan metninden çıkarılması işleminin hukuka uygun olmadığına karar verdi.
 08 Şubat 2020 21:40
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Mahkeme, münhal müdürlüğün ilan edilmemesini iptal etti

Gaziantep 2. İdare Mahkemesi, 2019 yılı eğitim kurumu yöneticiliği görevlendirmelerinde, önce ilana çıkılan daha sonra da ilan metninden çıkarılan münhal kadrosuyla ilgili önemli bir karar verdi. Mahkeme, müdürlük kadrosunun ilan metninden çıkarılmasının hukuka uygun olmadığına karar verdi.

Davalı idare verdiği cevap dilekçesinde, idarece boş kadrolara atama yapılması halinde devam eden proje ve kursların aksayabileceğini iddia etmiştir. Kilis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde müdürlük ve müdür yardımcılığı kadrosu boş idi.

İşte mahkeme kararı

Memurlar.Net - Özel

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